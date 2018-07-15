Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de değişim tüm hızıyla devam ediyor. Sportif direktörlük görevine Damien Comolli, teknik direktörlük görevine de Phillip Cocu’yu getiren sarı-lacivertliler altyapının başına ise Bein Sports’un haberine göre David Badia’yı getirdi. UEFA Pro Lisans sahibi olan İspanyol futbol insanı, Barcelona’nın futbol okulu olan FCB Escola’nın Türkiye direktörlüğünü de yürütmüştü.

Uzun bir dönem Barcelona’nın altyapısı olan La Masia’da görev yapan 44 yaşındaki çalıştırıcı, 2016’da Antalyaspor’un altyapısının başına geçmiş, hatta geçen sezon Antalyaspor’un başında Süper Lig’de dört maçta görev yapmıştı. 4 Eylül 1974 doğumlu olan David Badia Cequier, üniversite eğitimini Barcelona’da aldı.

Endüstri Mühendisliği mezunu olan teknik adam Katalanca, İspanyolca ve İngilizce’ye çok iyi düzeyde hakim olan Badia, iyi derece Almanca ve temel düzeyde Türkçe biliyor. Pedagoji ve psikolojinin birleşimi olan psikopedagojinin spor branşı üzerine yüksek lisans yapan Badia, İspanya Futbol Federasyonu’nda da metodoloji eğitimi aldı. (Skor)