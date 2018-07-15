Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasığında yaşadığı sorun nedeniyle kamptan ayrıldı. Geçtiğimiz Mayıs ayında fıtık ameliyatı olan ve Süper Lig'in son haftalarında forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın Slovenya'da devam eden kampta diğer kasığından sorun yaşadığı öğrenildi.

Ameliyat kararı alındı

32 yaşındaki tecrübeli golcü, kontrol amaçlı olarak Türkiye'ye döndü. Daha önce sağ kasığından ameliyat olan Kral'ın sol kasığında da bir fıtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu için ameliyat kararı alındığı ifade edildi.