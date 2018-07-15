Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Kralı Philippe ile görüşen milli takım kafilesi, Brüksel merkezinde otobüsle yaptıkları turun ardından 8 bin taraftarın beklediği Grand Place meydanına gelerek taraftarı selamladı.

Kısa bir konuşma yapan milli takım teknik direktörü Roberto Martinez, "Herkese desteğinden ötürü çok teşekkür ederim. Umarım sizi gururlandırmayı başarmışızdır. Tüm dünyaya Belçika'nın kim olduğunu gösterdik." diye konuştu.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Belçika, İngiltere'yi 2-0 yenerek üçüncü olmuştu.