Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon şampiyon Galatasaray'ın forveti olarak Süper Ligde 29 golle gol krallığı unvanına sahip olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle alakalı paylaşımda bulundu.

"BUNA SONSUZ MİNNET DUYMAKTAYIZ"

"Türk kardeşlerim için çok önemli bir gün" diyerek sözlerine başlayan Gomis'in paylaşımı şu şekilde:

"Bugün benim Türk kardeşlerim için çok önemli bir gün. Bugün Türkiye'de bu iyi şartlarda yaşıyorsak, ülkeleri için canlarını feda eden insanlar sayesindedir; buna sonsuz minnet duymaktayız. Siz şehitlerimizi hiçbir unutmayacağız..."

GOMIS'İN PAYLAŞIMINA BİRÇOK YORUM YAPILDI

Bafetimbi Gomis'in bu duygusal paylaşımına birçok taraftar yorum yaptı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları: