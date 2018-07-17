Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökmen Şahin

Karadeniz ekibinde gözler stoperlerde... Kulübün şartlarını ve ekonomik anlamdaki zorluklarını bilerek en zorlu süreçte ateşten gömleği giyen teknik direktör Ünal Karaman yeni gelecek savunmacıları bekliyor. Karaman mevcut kadroyla da idare edebileceğini ve en yüksek verimi almaya çalışacağını vurgularken stoper konusunda bir isim daha listeye ilave edildi. Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, bir taraftan “Benim beklediğim en önemli transfer kendi kaynaklarımızdan katılacak oyuncuların kalitesi ve sayısı” derken pasaport problemi sebebiyle Türkiye’ye gelmesi geciken İranlı Majid Hosseini’den vazgeçmediklerini söyledi.

Savunma savunmasız!

Bordo-mavililer de yerli pazarından bir savunmacı daha gündeme geldi. O da Bursaspor’da ter döken ve 2020’ye kadar mukavelesi olan Titi. Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Brezilyalı stoper için Bursaspor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Oyuncuyu daha önce Göztepe de istemiş ve bonservisine 1 milyon avro önermişti ancak yeşil-beyazlılar kabul etmemişti. Trabzonspor’un Titi için paranın yanı sıra takas önerisinde de bulunabileceği belirtiliyor. Stoperlerin lig başlayana kadar gelmesi bekleniyor.

Kral 2 ay yok!

Trabzonspor transfer yapmakta zorlanırken bir de ana kadrosundan bir isimden gelen üzücü haberle sarsıldı. Slovenya kampında kasığındaki ağrıları artan ve İstanbul’a giden Burak Yılmaz ameliyat oldu. Operasyon geçiren golcü oyuncu 4-5 hafta içinde takımla çalışabilecek ve forma giymesi 2 ayı bulabilecek.

Sosa sevinci

Bordo-mavililerde sakatlığı sebebiyle tedavi gören Jose Sosa, uzun bir aradan sonra (11 gün) takımla birlikte çalışmalara başladı. Castillo salonda çalıştı. Dizinde ağrıları bulunan Batuhan Artarslan da yardımcı antrenör nezaretinde topla idmanlara başladı. Tedavisine devam edilen Kâmil Ahmet Çörekçi’nin ise gönümüzdeki günlerde takıma dâhil olacağı öğrenildi. Prolisans kursu biten yardımcı antrenör Hüseyin Cimşir de kampa katıldı. Bu arada Trabzonspor ikinci hazırlık maçını bugün 19.00’da NK Lokootiva Zagreb’e karşı yapacak.

Dereyi gören atlıyor!

Yeni sezona Slovenya’da hazırlanan bordo-mavili takımda oyuncular antrenman sahasının hemen yanı başında bulunan dereyi sevdi. Futbolcular antrenman biter bitmez şok havuza girme yerine dereyi tercih ediyor.