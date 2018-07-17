Rakiplerinin kendisinden yaklaşık 20 kilo ağır olduğunu belirten Okulu, “Bu sebeple çalışmalarımız genellikle kondisyon ağırlıklı oluyor. Daha çok rakiplerimi yorarak yenmeye çalışıyorum” dedi. İlk defa 9 yaşında adım attığı Kırkpınar’da altın kemeri kazandığı için mutlu olduğunu söyleyen Okulu, “Daha önce 2012 ve 2015’te de başpehlivan olmuştum. Emeğimizin karşılığını almak sevindirici. Bu başarıyı Antalya halkına ve 15 Temmuz Şehitlerimize armağan ediyorum” dedi.
Başpehlivan Orhan Okulu taktiğini açıkladı
17.07.2018 - 08:23 | Son Güncelleme: 17.07.2018 - 08:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
657. Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Dualı Çayır Er Meydanı’nda kazandığı altın kemer için çok çalıştığını söyledi.
Etiketler : başpehlivan,orhan okulu,
572018 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/572018.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
0
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0
0
0
0
0
0
2
Alanyaspor
0
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0
0
0
0
0
0
3
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
8/12/2018
Mke Ankaragücü - Galatasaray
8/12/2018
Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
8/12/2018
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
8/12/2018
Sivasspor - Alanyaspor
8/12/2018
Beşiktaş - Akhisarspor
8/12/2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
8/12/2018
Kayserispor - Antalyaspor
8/12/2018
Fenerbahçe - Bursaspor
8/12/2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantep BB
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Karabükspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0