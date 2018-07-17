Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rakiplerinin kendisinden yaklaşık 20 kilo ağır olduğunu belirten Okulu, “Bu sebeple çalışmalarımız genellikle kondisyon ağırlıklı oluyor. Daha çok rakiplerimi yorarak yenmeye çalışıyorum” dedi. İlk defa 9 yaşında adım attığı Kırkpınar’da altın kemeri kazandığı için mutlu olduğunu söyleyen Okulu, “Daha önce 2012 ve 2015’te de başpehlivan olmuştum. Emeğimizin karşılığını almak sevindirici. Bu başarıyı Antalya halkına ve 15 Temmuz Şehitlerimize armağan ediyorum” dedi.