Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Kendisine gelen transfer tekliflerinden ‘kronik sakat’ iddialarına, yeni sezonla ilgili beklenti, Şampiyonlar Ligi ve Fatih Terim etkisine kadar birçok konudaki soruları cevaplandırdı.



- Geçen sene 10’dan fazla yeni oyuncunun olduğu bir takımdınız. Bu takımla şampiyon oldunuz bunun sırrı neydi?

- Sezona iyi başlasak da zaman zaman düşüş yaşamıştık. Fatih Hoca gelince her şey değişti. Futbolcu psikolojisinden çok iyi anlıyor. Galatasaray seviyesine kadar gelen futbolcu zaten iyi ve kalitelidir. Bu seviyedeki oyuncuların tek ihtiyacı güvendir ve Fatih Hoca bize bu güveni aşıladı. Böyle olunca sahadaki her şey değişti.

- Fatih Hoca geldikten sonra oyun tarzının değiştiğini söyledin. Bunu biraz açar mısın?

- Galatasaray’daki ilk senemi saymıyorum çünkü neredeyse maça bile çıkamadım. Yaklaşık 6 ay evde oturan bir oyuncunun 2 ay antrenmanla sahaya çıkıp beklentileri karşılaşması kolay değil. Tudor daha baskın bir karakterdi ve birçok uygulaması farklıydı. Fatih Hocayla daha önce birlikte çalışmıştık. Benle her zaman konuşuyordu ve fikir alışverişinde bulunuyorduk. Ne yaparsam yapayım arkamda duran bir hocayla çalıştığımı bildiğim için sahadaki duruşum bile değişti.

- Şampiyonlar Ligi’nde çok yüksek bütçeli takımlar var. Taraftar başarı bekliyor. Kendinize Avrupa için nasıl bir hedef koydunuz?

- Zor olacağını hepimiz biliyoruz. Orası en üst seviye ama hazırlıklarımızı bunun için yapıyoruz. Özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçlarda bu avantajımızı kullanmalıyız.

- Inter’den teklif aldın. Yurt dışı hayalin var mı?

- Bu takımın efsanesi olmak istiyorum. Umarım Bülent Korkmaz ve Popescu gibi unutulmaz oyuncular arasına girebilirim. Tekliflerin gelmesi normal çünkü şampiyon olduk ve iyi bir sezon geçirdik. Ama zaten büyük bir kulüpte oynuyorum Inter’de veya başka bir kulüpte oynamak gibi bir amacım yok, çünkü burada kalıp efsane olmak istiyorum.

‘Dişlerin dökülür’ dediler

“Ukrayna maçında burnum kırıldı, ameliyat olmadan sahaya çıktım ama bu sefer de elmacık kemiğim kırıldı. Doktorlar ameliyat olmamam hâlinde yüzümün çökeceğini ve dişlerimin döküleceğini söyledi ama bunu da reddettim. Çok şükür dişlerim hâlâ yerinde. Böyle fedakârlıkları herkes yapıyor. Kimisi duyuluyor kimisi duyulmuyor.”

Ben üçlü oynatmazdım!

“Antrenör olsam takımımı üçlü oynatmam. İngiltere-Hırvatistan maçına baktığımızda İngiltere’nin yenilgisinin sebebi üçlü defanstı. Belçika da üç çok iyi stoperi var diye, üçlü oynadı ve Hazard gibi yetenekli bir oyuncusunu kullanamadı. Üçlü savunmanın hücum oyuncuları için verimli olmadığını düşünüyorum. Belçika’da Lukaku, İngiltere’de Kane topa değmeden maçı bitirdi.”

Problem şanssızlık

- Galatasaray uzun bir süredir Kadıköy’de kazanamıyor. Sence sebebi ne?

- Aslında tek problem şanssızlık. Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığımız son maçta da çok sayıda gol kaçırdık. Umarım bu sezon kazanarız. Kadıköy’de galip gelmek güzel olacak ama bu diğer maçlardan farklı değil. Galibiyet orada da üç puan, başka yerlerde de üç puan.