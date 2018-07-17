Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta istenmeyen adam hâline dönüşen Negredo, vatandaşı Guti’nin gelmesiyle birlikte hayata döndü. Şenol Güneş’in Slovakya kampından önce neredeyse tesislerden kapı dışarı ettiği İspanyol golcüye Fikret Orman’ın ardından Guti de sahip çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in “Kampa gelmesine gerek yok” diyerek Slovakya’ya götürmediği İspanyol yıldız, Başkan Fikret Orman’ın, “Avusturya’daki kampa katılacak” açıklamasının ardından ikinci etap çalışmalarına gelmişti. İlk üç gün boyunca neredeyse kimsenin yüzüne bakmadığı Negredo için Güneş’in yeni yardımcısı Guti devreye girdi.

Güneş de konuştu

Vatandaşı ile özel görüşen İspanyol çalıştırıcının, “Moralini bozma ve çalışmalarına devam et. Sadece işine odaklan” dediği öğrenildi. Guti’nin terapileri çabuk sonuç verdi. Kampın ilk günlerinde neredeyse yüzü bile gülmeyen, CSKA maçının kadrosuna alınmayan ve tribünde oturtulan Negredo, Guti ile yaptığı konuşmalardan sonra kendine geldi. Dünkü idmanda fark görüldü. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Negredo’yla Güneş de ilgilendi ve zaman zaman ikazlarda bulundu.