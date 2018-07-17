Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Reading maçı şifresiz canlı izle ve hangi kanalda? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Avusturya kampına devam eden Beşiktaş, Shaktar Donetsk ve CSKA Moskova'nın ardından İngiliz ekibi Reading ile karşı karşıya geliyor. İlk hazırlık maçında Shaktar Donetsk ile berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci maçında CSKA Moskova'ya 4-1 mağlup olmuştu. Karşılaşma Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Peki BJK Reading maçı şifresiz canlı izle ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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Beşiktaş Reading maçı şifresiz canlı izle Beşiktaş Reading maçı şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar haberimizde. Slovakya kampının ardından Avusturya kampına başlayan siyah-beyazlılar, Shaktar Donetsk ve CSKA Moskova'nın ardından Reading ile karşılaşıyor. Peki BJK Reading maçı şifresiz canlı izle ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş - Reading maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17 Temmuz Salı günü günü oynanacak Beşiktaş – Reading hazırlık karşılaşması saat 20.00'da başlayacak ve Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de olacak.

CSKA karşısında kötü prova

Slovakya kampının ardından hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, burada çıktığı ikinci hazırlık maçında CSKA Moskova'ya farklı yenildi: 1-4

Mücadelenin henüz 8'inci dakikasında Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından attığı müthiş golle öne geçen Siyah Beyazlılar, sonraki dakikalarda ise oyundan düştü.

Dakikalar 15'i gösterirken Fedor Chelov, Rus ekibine beraberliği getirirken 27'de Astemir Gordyushenko skoru 1-2 yaptı ve ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kara Kartal, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

53'te Matej Mitrovic'in kendi kalesine attığı golle skor 1-3'e gelirken 75'te Dmitri Efremov gol perdesini kapatan isim oldu.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı

12 Temmuz Perşembe: Beşiktaş - Shakhtar (0-0)

15 Temmuz Pazar 15.00: Beşiktaş - CSKA Moskova (1-4)

17 Temmuz Salı 20.00: Beşiktaş - Reading

20 Temmuz Cuma 19.00: Beşiktaş - Krasnodar