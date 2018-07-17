Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 Dünya Kupası, Fransa ile Hırvatistan arasında oynanan final maçıyla sona erdi.

Fransa şampiyonluğa uzanırken, Hırvatistan ise 2'inci olarak turnuvada adından söz ettirmeyi başardı.

Dünya Kupası'nın ardından, Kürt siyasi sitelerinde Hırvatlar'ın Kürt olduğuna dair iddialar yeniden gündeme geldi.

Çeşitli siteler, Hırvatlar'ın aslında Kürt kökenli olduğunu ileri sürdü.

Hırvatlar'ın Kürt kökenli olup olmadığı sorusu, sosyal medyada da tartışılmaya devam ederken, gazeteci Ömer Turan ise, bu iddiaya tepki gösterdi.

Turan, kişisel Twitter hesabından, "Hırvatlar Kürt kökenliymiş. Müfit Yüksel Arnavutlar, Kürt kökenlidir açıklamasını yaptı mı? Yapmadıysa yakında yapar. Müfit beyin bu konuda ciddi çalışmaları var. Sanırım sıra Almanların Kürtlüğüne geliyor? Yeni Bilimsel çalışmaları Heyecanla bekliyoruz" diye yazdı.

İşte Turan'ın o paylaşımı:

HIRVATİSTAN'A DESTEK MESAJLARI VERİLMİŞTİ

Öte yandan, EURO 2016’da da, Türkiye ile karşı karşıya gelen Hırvatistan’a, Kürt kökenli Twitter kullanıcılarından destek gelmişti. Sosyal medyada #KurdsSupportCroatia (Kürtler Hırvatistan’ı destekliyor) hastag’i açan Kürt kökenli bazı kullanıcılar, bu etiketin altında Hırvatistan Millî Takımı’na destek mesajları yazmıştı. Bunu ise o dönem, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani’ye yakın Rudaw, haberleştirmişti...