Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray PSV Eindhoven maçı şifresiz canlı izle ve hangi kanalda? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'de devam eden Galatasaray, ikinci maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, İsviçre'deki ilk maçında FC Wil ile karşılaşıp bu müsabakayı 1-0 kazanmıştı. Bu mücadelede teknik direktör Fatih Terim’in as oyuncularını sahaya sürmesi bekleniyor. Peki GS PSV Eindhoven maçı şifresiz canlı izle ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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Galatasaray - PSV Eindhoven maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’da başlayacak mücadele SmartSpor’dan yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de olacak...

Taraftarlara müjde

İsviçre polisinin katı yaptırımları nedeniyle Zürih'teki antrenmanlara ve FC Wil ile oynanan hazırlık maçına giremeyen taraftarlara iyi haber geldi. Sarı Kırmızılı takımın İsviçre'de oynayacağı maçlarının taraftarlara açık şekilde gerçekleştireceği öğrenildi. Böylelikle İsviçre'deki Galatasaray taraftarlarını bu maçlarda takımlarını izleyip destekleyebilecek.

FC Wil ekibi ile geçtiğimiz Cuma günü ilk hazırlık maçını oynayan Galatasaray, hazırlık maçı için taraftarı adına girişimde bulundu ancak İsviçre polisi yine görevliler dışında kimsenin statta olmaması şartını koymuştu.

Galatasaray kulübü bu yüzden gurbetçi taraftarlarını maça davet etemedi ve FC Wil maçı seyircisiz oynandı.

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı

13 Temmuz Cuma: Galatasaray - FC Wil (1-0)

18 Temmuz Çarşamba 20.00: Galatasaray - PSV Eindhoven

21 Temmuz Cumartesi 18.30: Galatasaray - Valencia

28 Temmuz Cumartesi: Galatasaray - (Rakip belli değil)

31 Temmuz Salı: Galatasaray - (Rakip belli değil)

Zürih'te 16 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-kırmızılılar, daha sonra Montrö'ye geçerek kampın devam eden bölümünü 21 Temmuz Cumartesi gününe kadar bu kentte sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra Türkiye'ye dönerek çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.