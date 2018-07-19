Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta geçen sezonun devre arasında alınan ancak beklentilerin uzağında kalan bir isim Vagner Love. Kariyeri tartışılmaz olan ve Şenol Güneş’in de “Müthiş oyuncu, çok iyi oyuncu, adamın her tarafı futbolcu. Golcülüğü de var. Ama tutmadı, olmadı yani” dediği isim... Yeni sezonda beklentinin yüksek olduğu tecrübeli forvet Love. Yeterli performansı gösterememesi devre arasında gelmesine ve hazırlık kampı geçirmemesine bağlanabilirdi. Şimdi öyle bir mazereti de kalmadı ki kendisi de bu görüşte ve “Uyum sürecini atlattım. Çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz” diye konuştu.



Burada çok mutluyum

Siyah-beyazlı camiadaki aile ortamına ayrı bir vurgu yapan Love “Beşiktaş’ta çok güzel bir takımdaşlık ve arkadaşlık var. Burada çok mutluyum” görüşünde. Kampın en çalışkan isimlerinden biri olarak dikkat çeken golcü oyuncu, eleştirileri kabul ederken geçtiğimiz sezondan çok daha farklı bir Love izlettirmek istediğini de söyledi. 34 yaşındaki Brezilyalı golcü “İnsanların nasıl bir Vagner Love izlemek istediklerini biliyorum. Sıkıntılar geçmişte kaldı. Yeni sezonda her şeyin çok daha güzel olacağına inancım tam” dedi.



Taraftarı sevindireceğiz

Taraftarı ayrı bir yere koyan Love “İnanılmaz bir taraftarımız var. Bunu Beşiktaş’a gelmeden önce de biliyor ve görüyordum. Sahamızda müthiş bir atmosfer oluşturuyorlar ve enerji veriyorlar. Onlar yanımızda olduğu sürece aşamayacağımız engel yok. Geçen sezon beklentilerini karşılayamadık ancak bu sezon takım olarak onları mutlu edeceğiz” dedi. Teknik direktörüne de övgüler yağdıran tecrübeli golcü, Şenol Güneş’in üst düzey bir teknik adam olduğunu belirterek “Futbolculardan nasıl verim alacağını çok iyi biliyor” ifadesini kullandı.



Güneş büyük şans

Şenol Hoca’nın özllikle iletişim yönünün oldukça kuvvetli olduğunu dile getiren Love, “Kendisinin Beşiktaş için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum” dedi. Transfer konusuna da değinen Vagner Love, çıkan söylentilere kulak asmadığını söyledi. Sadece işini yapmaya odaklandığını belirten ve 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Love, Beşiktaş’ta mutlu olduğunu ifade ederek “Ayrılık gibi bir düşüncem yok. Kendimi göstermek ve gollerimle Beşiktaş’ın başarısına katkıta bulunmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Yardımcılara özel övgü

Beşiktaş’ın unutulmaz golcülerinden olan ve Şenol Güneş’in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız’la ilgili de görüşlerini paylaşan Love “Kendisiyle aramızda çok iyi bir iletişim var. Onun geçmişte Beşiktaş için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Saygıdeğer bir kişilik” dedi. Love ayrıca daha önce izlemekten keyif aldığı Guti Hernandez’le birlikte çalışıyor olmaktan da mutluluk duyduğunu belirterek “Aynı çatı altında olmak gurur verici” diye konuştu.

Fabri giderse Ospina gelecek!

Siyah-beyazlılarda hareketlilik devam ediyor. Dusko Tosic’i ve Mitrovic’i satan siyah-beyazlılarda kaleci Fabri de yuvadan uçmak üzere. İtalya (Napoli) ve İngiltere’den (Fulham) Premier Lig’den talipleri olan İspanyol eldivenin yerine gelecek isim de belli: David Ospina. Kolombiyalı gazeteci Esteban Jaramillo O, David Ospina’nın Beşiktaş’a imza atmak üzere olduğunu iddia etti. Jaramillo O, Sevilla ve Napoli’nin de Kolombiyalı kaleciyle ilgilendiğini belirterek “Şu anki durum itibarıyla Ospina’nın yolu Beşiktaş’a çıkıyor” diye yazdı. Ospina ile Fenerbahçe de ilgileniyordu.