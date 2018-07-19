Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, İsviçre kampında yayıncı kuruluş beIN Sports’a konuştu. Takım ve düşündüğü sistem hakkında bilgi veren Hollandalı teknik adam, taktik anlayışı da açıkladı. Cocu futbolculuğu ve antrenörlüğünde sürekli uyguladığı 4-3-3 sistemini Fenerbahçe’de de uygulayacağını belirterek “Planımız 4-3-3 oynamak yönünde. Sahaya iyi yayılabileceğimiz, doğru pozisyon alabileceğimiz bir sistem diye düşünüyorum. 10 numarayla mı oynarız, yoksa bir tane 8 numarayla mı oynarız bilemiyorum. Elimizideki oyuncu yapısına bağlı olacaktır. Sadece ufak detayları belirleyeceğiz” diye konuştu.



Adım adım taktiğe

“Takımla birlikte çalışmak, onların geçen sezon neler yaptığını izlemekten çok daha iyidir” diyen sarı-lacivertlilerin teknik patronu “Sahada onlarla olmayı her zaman tercih ederim. İşin fiziksel kısmındayız. Adım adım taktik çalışmalarına yöneleceğiz. Oyuncular açısından geçen sezona göre farklılıklar muhakkak olmuştur. Alıştıkları antrenman tarzından daha farklı uygulamalar yapıyoruz. Bizim neler istediğimizi daha iyi anladıkça, bireysel gelişimleri de daha iyi noktalara gelecektir. Mental çalışmalar da bu işin büyük bir parçası” ifadesini kullandı.



Kocaman’a övgü

Camianın savunma ağırlıklı taktiğini eleştirdiği Aykut Kocaman’a Phillip Cocu’dan destek! Hollandalı teknik adam meslektaşı için “Fenerbahçe’nin geçen sezonki oyunu hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Takımın geçen sezonki teknik direktörü de iyi işler çıkarmış. Onun kendi felsefesi, kendi inandığı doğrular vardır, benim başka bir felsefem, başka bir tarzım vardır” diye konuştu.



Ser verdi sır vermedi

Phillip Cocu, hangi mevkiye transfer yapılacağı konusunda detay vermezken “Doğru çözümü üretmek için çok çalışıyoruz. Elimizde bazı imkânlar var, ama bizi kısıtlayan kriterler de var. Bizim için şu anda en önemli nokta, elimizdeki oyunculara odaklanmak. Bunun yanında, elbette Comolli ile beraber elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Bizim oyunumuza uyacak oyuncuları bulmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

FELSEFE DEĞİŞİKLİĞİ

Hollandalı Cocu, şu ana kadar alınan 3 genç (Barış, Berke ve Ferdi) konusunda “Bu transferler bir felsefe değişikliğini gösteriyor. O oyuncuların gelişimini sağlayıp, önemli isimler haline gelmelerini başarabiliriz. Sezon içinde altyapıdan bazı arkadaşlarımız da zaman zaman as takımla birlikte çalışacak. Adım adım bu gelişimleri sağlayıp, as takım için hazır hâle gelmelerini sağlayacağız” dedi.