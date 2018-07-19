Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Yeni sezon hazırlıklarının ilk sınavında İstanbulspor’la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2-1’lik Lozan yenilgisi yaşadıkları İsviçre kampına 3-0’lık Fulham galibiyetiyle nokta koydu. Sarı-lacivertliler Volkan Demirel- Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali - Mehmet Topal, Josef, Elif Elmas - Aatıf, Alper Potuk, Giuliano on biriyle sahaya çıktı. Fransa’da oynanan maçın ilk yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, kalesinde pozisyon vermezken geliştirdiği etkili atakları golle noktaladı. 28’de Isla’nın sağdan ortasına altı pasta şık bir topuk vuruşu yapan Giuliano gol perdesini açarken, 42’de Aatıf’ın akıl dolu ara pasını Hasan Ali ceza sahası sol çaprazından uzak direğe şutladı: 2-0. 75’te Ozan’ın sağdan ceza sahasına ortasında kaleci Bettinelli kornere göndermek isterken topu kendi ağlarına tokatladı: 3-0. İlk yarıda forma giyen Elif’in yanı sıra Cocu’nun sonradan oyuna aldığı gençler Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu göz doldurdu.

İsviçre kampı bitti

Fenerbahçe, Fulham ile oynadığı hazırlık maçı ile İsviçre kampını noktaladı. Mücadelenin ardından İstanbul’a hareket eden sarı-lacivertli takım günü izinli geçirecek. Sarı-lacivertliler 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadyumu’nda Feyenoord ile karşılaşacak.



Hasan Ali beğendi

Fulham maçında bir gole imza atan Hasan Ali, “Fenerbahçe gibi bir camiada her zaman iyi olmalısınız. Gol ve asistler yapmak zorundasınız. Geçen sene güzel bir istatistik yakaladım. Ümit ediyorum bu sezon da iyi olacağım, ben ofansif bir oyuncuyum” dedi.



Barış mest oldu

Fenerbahçe’nin genç transferi Barış Alıcı, kendisini hâlâ rüyada gibi hissettiğini söyledi. Barış, “Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Bu formayla uzun süre kalıcı olmak istiyorum. Çok çalışacağım, sözünü veriyorum. Çok daha iyi olacağım” dedi.

Formalar görücüde

Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon giyeceği formalar tanıtıldı. Klasik çubuklu formanın yanı sıra sarı-beyaz ve yeşil formalar beğenildi. Fenerbahçe, yeni sezon için tasarlanan formalardan sarı-beyazı dün Fulham maçında giydi. Deplasman forması olarak seçilen forma Fransa’daki maçta görücüye çıkmış oldu. Yaklaşık 500 gurbetçi, Fenerbahçe’yi dünkü Fulham maçında yalnız bırakmadı.

Volkan ilk defa

Sözleşme yenileme süreci sebebiyle yeni sezon hazırlıklarına geç katılan tecrübeli kaleci Volkan Demirel ilk defa Fulham ile oynanan hazırlık maçında forma giydi. Tecrübeli kaleci, daha önce oynanan iki hazırlık maçında kadroda yer almamıştı.