Geçen sezonki takımı büyük ölçüde koruyan Kırmızı-Beyazlılar, eksik bölgeleri güçlendirmek adına sıkı çalışıyor. Gündeme son giren isim Barcelona'nın sağ kanat oyuncusu Douglas olmuştu. Kısa bir süre önce ortaya çıkan haberlerin ardından önemli gelişmeler var. Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren Douglas'la Yiğidolar her konuda anlaşma sağladı. Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi adına kulüpler arasında da mutabakata varıldı. Hem sağ bekte hem de sağ önde görev yapabilen 28 yaşındaki Sambacı için birkaç güne kadar resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. (Sporx)
Barcelonalı Douglas Sivasspor ile anlaştı
19.07.2018 - 10:31 | Son Güncelleme: 19.07.2018 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivasspor'a Douglas müjdesi! Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna katan Sivasspor, takviye çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler : Sivasspor,Barcelonalı Douglas,
572387 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/572387.aspx
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Takım
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Akhisar Bld.Spor
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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6
Beşiktaş
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Bursaspor
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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10
Göztepe
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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0
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0
0
0
13
Konyaspor
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14
Çaykur Rizespor
0
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15
Sivasspor
0
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0
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0
16
Trabzonspor
0
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0
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0
17
Malatyaspor
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18
Başakşehir
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1. Hafta Maçları
12.8.2018
Mke Ankaragücü - Galatasaray
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
12.8.2018
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
12.8.2018
Sivasspor - Alanyaspor
12.8.2018
Beşiktaş - Akhisarspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Kayserispor - Antalyaspor
12.8.2018
Fenerbahçe - Bursaspor
12.8.2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
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0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
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0
0
0
0
0
4
Altay
0
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0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
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0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
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0
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0
8
Denizlispor
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9
Elazığspor
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0
10
Eskişehirspor
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11
Gaziantep BB
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12
Gençlerbirliği
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0
13
Giresunspor
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0
14
Hatayspor
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0
15
Karabükspor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniyespor
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18
İstanbulspor
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