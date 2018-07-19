Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’ya ulaşmak üzere Kamerun’dan yola çıkan tekne Libya açıklarında sahil güvenlik tarafından batırılmıştı. 158 kişi taşıyan teknede bulunanları kurtarmak için operasyon başlatılmıştı. İspanyol Proactiva Open Arms isimli yardım örgütü, geride kalan 2 kadın ve bir çocuğu Salı günü kurtardı. Kurtarma operasyonuna NBA oyuncusu Marc Gasol da katıldı. Akdeniz'e Proactiva Open Arms organizasyonunun Astral gemisiyle açılan ünlü İspanyol basketbolcu, Libya açıklarında sahil güvenlik tarafından batırılan teknede üç kişinin içeride kaldığını öğrendiklerini söyleyerek, "Onları bulduğumuzda derme çatma botları parçalanmak üzereydi. Bir arkadaşımız suya atladı ve onlara ulaştı. Kadınlardan biri yaşıyordu, maalesef bir çocuk ve bir kadın da ölüydü. Biraz daha erken gelebilsek belki onları da kurtarabilirdik. Veya geç gelsek Josephine de hayatını kaybedebilirdi" dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Gasol, "Hayal kırıklığı, öfke ve çaresizlik. Bu kadar savunmasız insanın denizde ölüme terk edilmeleri inanılmaz bir şey. Takım arkadaşlarıma hayranım’’ ifadelerini kullandı.

Libya’ya suçlama

İspanyol yardım kuruluşu Proactiva Open Arms, yaşananlar için Libya Sahil Güvenlik'i tehdit etti. İspanyol kuruluş, bir kadının canlı kurtarıldığını, bir kadının ise hayatını kaybettiğini açıklayarak, Libya Sahil Güvenliğin yaklaşık 160 kişiyi denizin ortasında bıraktığını bildirdi.

Open Arms'ın kurucusu Oscar Camps, Libyalı ekiplerin sadece gemideki göçmenleri kurtardığını ancak denizde can verenlerin cesetleri ve kurtarılmayı bekleyenlerle ilgilenmediğini iddia etti.