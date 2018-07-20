Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesyonel futbolcu olmak istediğini atlet olduğu dönemde de açıklayan Usain Bolt, atletizmi bıraktıktan sonra Avustralya Ligi ekiplerinden Central Coast Mariners ile 6 haftalık deneme sözleşmesi imzalamıştı. Dünyaca ünlü yıldız Usain Bolt'a Türkiye'den de teklifler olduğu açıklandı.

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ESPN'in haberine göre; Jamaikalı rekortmen eski atlet için Avustralya'nın yanı sıra Türkiye, Macaristan ve ABD 2. Ligi'nden transfer teklifleri var.

Bu tekliflerden bazıları Avustralya ekibi Central Coast'un yaptığı gibi deneme süreli teklifler olsa da bazı tekliflerin profesyonel sözleşme şeklinde olduğu iddia ediliyor.

Uşain Bolt daha önce Borussia Dortmund ve Norveç ekibi Stromsgodset ile antrenmanlara çıkmıştı. Atletizm kariyerine nokta koyan Bolt, en büyük hayali olan profesyonel futbolcu olmaya oldukça yakın.