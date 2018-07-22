Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ile prensipte anlaşma sağladı. Transfer yalnızca imzaya kalırken, Yasin Öztekin’in kısa süreçte Bursaspor’un Afyonkarahisar’da devam eden kampına katılması bekleniyor. Bursaspor Kulübü, 31 yaşındaki oyuncu serbest kaldığı için bonservis bedeli ödemeyecek.

YASİN ÖZTEKİN'İN KARİYERİ (YASİN ÖZTEKİN KİMDİR?)

4 sezondur Galatasaray forması giyen Yasin, sarı kırmızılı ekiple çıktığı 141 resmi maçta 31 gol atıp 30 da asist yaptı.

Galatasaray'ın 2014'ün Ağustos ayında 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Kayseri Erciyesspor'dan transfer ettiği Yasin, Borussia Dortmund altyapısından yetişti. Deneyimli oyuncu Türkiye kariyerine 2011-12 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla başlarken buradan Trabzonspor'a transfer oldu.

Yasin, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası kazandı.