Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökmen Şahin

Trabzonspor’un vitrininde yer alan isimlerden Yusuf Yazıcı... Geçen sezon ciddi çıkış yakaladı, İngiltere, İtalya ve İspanya’dan kulüplerin scout ekiplerini peşine taktı. İşte o Yusuf Yazıcı Slovenya kampında basının karşısına geçti, yeni sezonu ve transfer iddialarını değerlendirdi. Kampta yeni hocalarıyla iyi çalıştıklarını ifade eden genç isim, altyapıdan kadroya dahil edilen isimlerden birkaçının A Takım’la devam edeceğine inandığını belirtti. Transfer sezonunda isminin birçok takımla anılmasını da değerlendiren Yusuf Yazıcı “Her zaman söylediğim bir söz var. Ben içerisinde bulunduğum takıma odaklanmış durumdayım. Şu anda sezon başı kampındayız. Kendi seviyemin en üstüne nasıl ulaşabilirim, ona odaklanmış durumdayım” dedi. Bu sözleri kalıcı mesaj niteliğindeydi ancak sonrasında ayrılık rüzgârları estiren ifadeler kullandı.



İngilizce öğreniyorum

“Geleceği kimse bilemez ama yaşayıp göreceğiz” diyen Yusuf Yazıcı “Avrupa’nın önemli kulüpleriyle adımın anılması ve tekliflerin olması gurur verici. Beni mutlu ediyor. Ancak ihtimaller üzerinde konuşmayı pek sevmiyorum ama dediğim gibi ne olur bilemiyorum, yaşayıp göreceğiz” dedi. Her geçen sene kendine olan güveninin daha da yükseldiğini söyleyen genç futbolcu “Tecrübe, yaşayarak ediniliyor. Ben de geçen yıla göre kendimi daha fazla emin ve daha fazla güveniyorum, çok daha iyi bir Yusuf’u bu yıl göstereceğimi düşünüyorum. Futbol kabiliyeti ile başarı gelmiyor. Yanında biraz da entelektüel olman gerekiyor. Ben de İngilizce öğreniyorum. Çünkü futbolcunun kendisini geliştirmesi gerekiyor. Aksi hâlde aynı yerde sayıyorsunuz. Benim hedeflerim ve amaçlarım var. Bu doğrultuda da kendimi geliştirmem gerekiyor” diye konuştu.

İnsan sevdiğini eleştirirmiş!

Yusuf Yazıcı, zaman zaman kendinin de maruz kaldığı taraftarların, yerli oyunculara daha fazla eleştiri yapması konusunda “Bir söz vardır; ‘İnsan sevdiğini eleştirir’ diye. Trabzon taraftarı bizi daha çok sevdiği için daha fazla tenkit ediyor. Yabancı futbolcular ise deplasmana geldikleri için onlara fazla eleştiri olmuyor” dedi. Yazıcı, ekonomik konulara da girmesinin doğru olmayacağını belirterek “Başkanımız var, yöneticilerimiz var, onların daha çok hâkim olduğu konular. Ancak bir görüşme yapacağız illaki” diye konuştu.

Son rakip Al Duhail

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor buradaki son özel maçını bugün Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail ile yapacak. Mücadele TSİ 19.00’da. İlk maçta Kranj’i 2-0, ardından da Lokomotiva Zagreb’i 1-0’la geçen Karadeniz ekibi, üçüncü hazırlık maçında ise Spartak Moskova’ya 4-1 yenilmişti. Bu arada takımın dünkü çalışmasında ilk bölümde kondisyon ikinci bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.



Castillo Meksika’ya satılıyor

Sol kanada İranlı futbolcu Amiri takviyesi yapan Trabzonspor, Fabian Castillo’nun Meksika takımlarından Tijuana’ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Bu arada Trabzonspor’un prensipte anlaşma sağladığı bir diğer İranlı oyuncu Majid Hosseini’nin Türkiye’ye gelmesinde Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun devreye girdiğini ve krizi çözdüğü açıklandı.