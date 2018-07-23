Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA kararı yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, transfer stratejisini kiralama formülleri üzerine kurdu.

İKİ OYUNCUYA DA BEKLEYİN MESAJI



İsviçre'deki hazırlık kampında PSV ve Valencia'ya kaybedilen maçlarda savunma defoları ortaya çıkan sarı-kırmızılı takımda takviye önceliği stoper ve orta sahaya verildi. Listenin tepesine de Jason Denayer ile Badou Ndiaye yazıldı.

İki oyuncu da kulüpleri Manchester City ve Stoke City ile kampta. İngiltere'de bu sezondan itibaren uygulanmaya başlanacak kuralla birlikte yaz transfer dönemi sezon başlamadan bitecek. Buna göre Ada'da transfer perdesi 9 Ağustos'ta kapanıyor ve 31 Ağustos'a kadar zamanı olan Galatasaray minimum maliyetlerle bu transferleri bitirmeyi planlıyor.

İLK TEKLİF ÜCRETSİZ KİRALIK



Denayer ve Ndiaye'ye, "Bizi bekleyin" mesajı gönderildi ve kampta iyi çalışmaları istendi. Sarı-kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi fırsatını kaçırmak istemeyen iki oyuncunun da Galatasaray dışında gelecek tekliflere soğuk bakacağı öğrenildi.

Denayer'e 1.5 milyon euro, Ndiaye'ye 3 milyon euro bütçe ayıran Galatasaray ilk etapta ücretsiz-başarı bonusları içeren kiralama formülünü zorlayacak ve Manchester City ile Stoke City'yi ikna etmeye çalışacak.