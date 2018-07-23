Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3'üncü ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oluyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

Kura çekimine Beşiktaş seri başı olarak katılıyor. Başakşehir ise seri başı değil.

Kura çekimi saat 15:00'te başladı.

Medipol Başakşehir / Aberdeen v Burnley eşleşmesinin galibi

BEŞİKTAŞ

Jagiellonia Bialystok (Polonya) - Rio Ave (Portekiz) eşleşmesinin galibi

LASK Linz (Avusturya) - Lillestrom (Norveç) eşleşmesinin galibi

Dinamo Brest (Belarus) - Atromitos (Yunanistan) eşleşmesinin galibi

Budapest Honved (Macaristan) - Progres Niederkorn (Lüksemburg) eşleşmesinin galibi

Brondby (Danimarka)

CS Universitatea Craiova (Romanya)