Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi hangi takım oldu, Beşiktaş'ın rakibi kim, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımla eşleşti? sorularının cevabı bu haberde yer alıyor. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi hâlinde Beşiktaş, LASK (AUT) v Lillestrøm (NOR) maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.