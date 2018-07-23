Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi hangi takım oldu, Beşiktaş'ın rakibi kim, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımla eşleşti? sorularının cevabı bu haberde yer alıyor. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi hâlinde Beşiktaş, LASK (AUT) v Lillestrøm (NOR) maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi hangi takım oldu
23.07.2018 - 15:19 | Son Güncelleme: 23.07.2018 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Peki Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımla eşleşti? Beşiktaş'ın rakibi hangi takım oldu? UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için eleme oynayacak olan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu.
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572987 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/572987.aspx
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Akhisar Bld.Spor
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2
Alanyaspor
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3
Ankaragücü
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4
Antalyaspor
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5
Erzurum BB
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6
Beşiktaş
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0
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7
Bursaspor
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8
Fenerbahçe
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9
Galatasaray
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10
Göztepe
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11
Kasımpaşa
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0
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0
12
Kayserispor
0
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0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
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0
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14
Çaykur Rizespor
0
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0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
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0
0
0
0
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0
16
Trabzonspor
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17
Malatyaspor
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Başakşehir
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1. Hafta Maçları
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Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
12.8.2018
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
12.8.2018
Sivasspor - Alanyaspor
12.8.2018
Beşiktaş - Akhisarspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Kayserispor - Antalyaspor
12.8.2018
Fenerbahçe - Bursaspor
12.8.2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
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0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
0
0
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0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
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0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
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0
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0
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0
9
Elazığspor
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0
10
Eskişehirspor
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11
Gaziantep BB
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0
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0
12
Gençlerbirliği
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0
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0
0
0
13
Giresunspor
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0
0
0
0
0
0
0
14
Hatayspor
0
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0
0
0
0
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0
15
Karabükspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
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0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
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18
İstanbulspor
0
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0
0
0
0
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