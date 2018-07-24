Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica, Türk futbolseverlerin hiç de yabancı olmadığı bir takım. Fenerbahçe’yi 1975-76 sezonunda 7-0 gibi tarihi bir skorla deviren Benfica, UEFA Avrupa Ligi’nde 2012-13 sezonunda Fenerbahçe’yi finalden etmişti. Aynı Benfica, son olarak 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Beşiktaş ile eşleşmişti. Kara Kartal’ın üçüncü sırada tamamladığı grubu ikinci sırada bitiren ve adını üst tura yazdıran Benfica, geçen sezon ise kâbus gibi bir Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadı. CSKA Moskova, Basel ve Manchester United ile birlikte A Grubu’nda yer alan Rui Vitoria’nın takımı sadece 1 gol atabildiği grubu puansız tamamlayarak, tarihinin en kötü Avrupa macerasını geride bıraktı. Benfica’nın ligdeki dört yıllık şampiyonluk serisi Porto tarafından sona erdirilmişti.



Jonas’ı durdurmak şart

Benfica’nın en etkili hücum oyuncusu ise Brezilyalı golcü Jonas. Geçen sezon Portekiz Ligi’nde forma giydiği 30 maçta rakip fileleri tam 34 defa havalandıran 34 yaşındaki oyuncu ilerleyen yaşına rağmen takımını şampiyonluk yarışının içinde tutmayı başarmıştı. Bir başka etkili hücum silahı Raul Jimenez’i Premier Lig’in yeni takımı Wolverhampton’a kiralayan Benfica’nın dikkat çeken diğer yıldızı ise Eduardo Salvio. Arjantin Millî Takımı’nın formasını Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda da giyen Salvio, iki takımın 2013’teki UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmesinde de 180 dakika sahada kalmıştı.

Taktiksel çalışmalar

Feyenoord ile yaptığı özel maç sonrası 1 gün izin yapan Fenerbahçe hazırlıklarına tekrar başladı. Can Bartu Tesislerinde Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon, ikinci bölümde ise dayanıklılık üzerinde duruldu. Son bölümde ise taktiksel hazırlıklar vardı.

Zor bir rakip

Şampiyonlar Ligi kurası için Nyon’da bulunan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Benfica’nın güçlü bir takım olduğunu söyledi. Benfica komplike oynayan bir takım olduğunu ifade eden Fransız futbol adamı “Güçlü bir takımla zor bir eşleşme oynayacağız. Maça kadar önümüzde oldukça önemli bir süre var. Bu süre bize kendimizi hazırlama fırsatı tanıyacak. Feyenoord maçında çoğu oyuncumuz çok iyi bir iş çıkarttı ve bu şekilde devam edeceğimize inanıyorum” dedi.

Eski kadrodan 3 isim var

Sarı-lacivertli takımda 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica’ya elenen Fenerbahçe kadrosundan, şu anda üç oyuncu bulunuyor. Benfica karşısında oynanan 180 dakikada forma giyen isimlerden Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Salih Uçan hâlâ kadroda yer alıyor. Tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım da o sezon kadroda yer almasına rağmen forma giymemişti.



Ali Koç elini kırmıştı!

Fenerbahçe’nin final biletini almak için gittiği yarı final rövanşını Luz Stadyumu’nda seyreden Ali Koç, Benfica gol atınca üzüntüden duvarı yumruklamış ve elini kırmıştı. Eli kırılan Koç uzun süre alçıyla gezmek zorunda kalmıştı. O maçtan beş sene sonra Estadio da Luz’a bu defa Fenerbahçe başkanı olarak gidecek olan Koç, bu defa rövanşı almak isteyecek.



Beşinci rakip Altınordu

Fenerbahçe, beşinci hazırlık karşılaşmasında Altınordu ile karşılaşacak. Maç 27 Temmuz Cuma günü 21.00’de İzmir’de. Bornova Belediyesi Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın biletlerinin ise 50-150 lira aralığında satışta. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan “İki evladımızın (Barış Alıcı ve Berke Özer) oynadığı takımı misafir etmek bizim için bir onur” dedi.