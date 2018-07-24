Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi



İsviçre kampında 3 hazırlık karşılaşması oynayan Galatasaray’da en çok göze çarpan olay savunma zaafiyeti olmuştu. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmaylarının stoper şart raporunun ardından yetkililer transfer çalışmalarına hız kazandırırken Yerry Mina’nın Barcelonalı yetkililere sert çıkmasının ardından Kolombiyalı bir defa daha gündeme geldi. Terim, daha önce Kolombiyalı stoper ile ilgilendiklerini bizzat kendi ağzıyla ifade ederken tecrübeli çalıştırıcı yeniden Mina’nın ve Barcelona’nın kapısının çalınmasını istedi. Satın alma opsiyonlu kiralık formülü deneyecek sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacak.



Telles’in parası bekleniyor

Galatasaray’da bir yandan Juventus ile sıcak temasta olan, Real Madrid’in de peşinde olduğu eski Galatasaraylı Alex Telles’in bonservis bedelinden gelecek yüzde 10’luk gelir bekleniyor. Sarı-kırmızılı yetkililer 3,5-4 milyon avro seviyesindeki parayla Mina’nın transfer görüşmelerinde elini güçlendirmeyi hedefliyor. Öte yandan Denayer için de M. City kulübüyle sıcak temasını sürdüren Galatasaraylı yöneticilerin, 9 Ağustos’a kadar beklemesi muhtemel gözüküyor. İngiltere’de transfer döneminin kapandığı 9 Ağustos’a kadar City’li yöneticiler de fiyat yükseltmeyi hedefliyor.

İyileşemedi!

Galatasaray’da sıkıntılı bir dönem geçiren Tolga Ciğerci’nin kendini hala hazır hissetmediği öğrenildi. İsviçre kampına götürülmeyen ve yeni sezon planlarında yer almayan orta saha oyuncusu İstanbul’da yakınlarıyla şehir turu yapıyor. Ciğerci, yönetimin yerli pazarındaki transfer görüşmelerinde takasta kullanılacak oyuncular listesinin başında yer alıyor.



Sürpriz isim

Galatasaray’ın transfer gündemine sürpriz bir isim daha dahil oldu. CSKA Moskova ile bu sezon sonunda sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Wernbloom ile sarı-kırmızılı takımın da ilgilendiği öne sürüldü. İsveç basınındaki haberlere göre, Galatasaray dışında Lazio ve Fiorentina’nın da tecrübeli orta sahanın peşinde olduğu, 32 yaşındaki futbolcunun ise henüz geleceği hakkında karar vermediği öne sürüldü.