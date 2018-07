Türkiye Gazetesi

İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker’in “Futbol 22 kişinin oynadığı ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur” sözü artık saha içinde de saha dışında da tarih oldu! Saha içinde 2018 Dünya Kupası’nda Rusya’da gruptan çıkamayan bir Almanya ile bunu görmüştük. Şimdi saha dışında görüyoruz! Her şey Mayıs ayında İngiltere’de Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret edip beraber fotoğraf çektirmesiyle başladı. Almanya Futbol Federasyonu cephesinden Mesut ve İlkay özelinde bunun “kabul edilemez” bir hareket olduğu açıklandı. İki gurbetçimiz hedef gösterildi, araçlarına saldırı oldu sosyal medyadan tehditler savruldu!



23 milyon takipçisi var

Şu anda gelinen noktada ise iş çok farklı boyutlara gitti. Çünkü Dünya Kupası sonrası Mesut Özil’e yönelik eleştirilerin boyutu kimi zaman bel altına gitmiş ve ağır hakaretlere dönüşmüştü. Sabırlı bir şekilde gelişmeleri takip eden Mesut da ailevi ve millî değerlerini ön plana çıkararak aynı pozu bugün olsa yine verebileceğini vurgulayarak ırkçılığa ve saygısızlığa daha fazla dayanamayacağını ifade ederek artık Almanya için oynamayacağını söyledi. Ki Mesut’un dünyada sağlam bir hayran kitlesi ve takipçisi (23 milyon) var. Sonrasında neler oldu? Neler olmadı ki, kendini bilmez ve çıkarcı Almanlar sportif başarı varken “Mesut” olurken şimdi bedel ödetmeye çalışıyorlar. Hem de “Ne yaptı ki” sözlerini kullanarak Almanya Millî Takımı’ndaki 63 gole katkısını yabana atıyorlar. Sonuç mu? BÜYÜK KAYIP! BÜYÜK AYIP.

AVRUPA BASINI NE YAZDI?

İSPANYA

Marca: 29 yaşında ırkçılığa maruz kalma duygusu, Almanya renklerini savunmaya devam etmekten daha ağır bastı.

AS: Mesut Özil ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı ve artık Almanya forması giymeyeceğini söyledi.

El Pais: Mesut Özil, Almanya Millî Takımı’nı bırakma kararını açıkladı.



İNGİLTERE

The Guardian: Özil, Alman Millî Takımı’nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesi ile bıraktı (‘Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim’ sözlerine yer verildi)

The Independent: Mesut Özil uluslararası futboldan emekli olduğunu duyurdu.

Daily Mirror: Alman Millî Takımı’nı bırakan yıldızdan bomba sözler (Mesut’a karşı ırkçılığı ve saygısızlığı eleştirdi)

Daily Mail: Alman formasını taşımaktan gurur duyardım ama artık böyle hissetmiyorum.

Daily Telegraph: Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafından dolayı pişman değil.

The Times: Özil, Almanya kariyerini ırkçılık ve saygısızlık gerekçesiyle bitirdi.



ALMANYA

Frankfurter Rundschau: Özil, Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve medyayla hesaplaştı.

Der Tagesspiegel: Mesut Özil saygısızlık ve ırkçılık hissettiği sürece Almanya için oynamayacağını açıkladı.

Spiegel: Özil, Almanya için oynamak istemiyor.

Focus: DFB Başkanı Grindel görevde kalmak istiyorsa Mesut’un açıklamalarına bir argüman getirmeli.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Özil artık Almanya için oynamayacak. Bu iyi bir gelişme değil.

Süddeutsche Zeitung: Suskunluğun sonu! Özil tutumundan geri adım atmadı, özür dilemediği gibi taarruza geçti.

Bild: Özil’in istifa feryadı ve Almanya ile şaşkın hesaplaşması.

Stern: Özil istifa etti: Bugün yaşadığımız Almanya için üzücü bir sembol.

DOMİNO ETKİSİ YAPABİLİR

> 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği tehlikede (Almanya ile Türkiye yarışıyordu)

> Almanya’nın uluslararası imajında “ırkçılık” ve “saygısızlık” var.

> Gurbetçiler ve göçmen statüsündeki Alman kimliği taşıyanlar endişeli.

> Almanya Millî Takımı’nı seçecek olan yabancıların önünde kötü bir örnek oluştu.

MESUT ÖZİL'İN KİMLİK BEYANI

> 15 Ekim 1988’de Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya geldi.

> Futbola 10 yaşında bu şehrin amatör takımında başladı.

> 2005’te Schalke 04’ün altyapısına girdi. 18 yaşında ilk maçına çıktı.

> 1,5 sezonda 34 maçta oynadı ve 5 milyon avroya Werder Bremen’e gitti.

> Bremen’de 2,5 sezonda 97 maçta 14 gol kaydetti, Almanya Kupası kazandı.

> W. Bremen’de oynarken A Millî Takım tercihini Almanya’dan yana kullandı.

> 21 yaş altı kategorisinde Almanya ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

> 20 yaşında Almanya A Millî Takımı’nda forma giydi.

> 2010-11 sezonunda 18 milyon avroluk bedelle Real Madrid’e transfer oldu.

> Real’de 4 sezonda 1 lig şampiyonluğu, İspanya Kupası ve Süper Kupa kazandı.

> 2013-14 sezonunda 47 milyon avroluk bedelle Arsenal’e transfer oldu.

> Premier Lig’de 5 sezonda 197 maçta 38 gole imzasını attı.

> Arsenal’de 3 defa FA Cup, 2 defa da İngiltere Süper Kupası’nı kaldırdı.

> VE ALMANYA MİLLÎ TAKIMI’NDA 92 MAÇTA 23 GOL ATTI, 40 ASİSTİ VARDI

> 2010’DA FIFA DÜNYA KUPASI’NDA ÜÇÜNCÜLÜK 2014’TE DÜNYA KUPASI GÖRDÜ.

DEVAM ETSEYDİ MUTLU OLURDUK!

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanlığı, dün bir açıklama yayınladı: Mesut Özil'in millî takımdaki üstün formundan dolayı müteşekkiriz. Millî takımda devam etseydi mutlu olurduk ancak kararına saygı duyuyoruz. Bize yöneltilen ırkçılık suçlamasını kabul etmiyoruz.

MERKEL'DEN SAYGILAR!

Almanya Başbakanı Angela Merkel adına açıklama yapan sözcü Steffen Seibert “Başbakan Merkel, Mesut Özil’e büyük değer veriyor. O büyük bir oyuncu ve ulusal takım için çok şey yaptı. Almanya göçmen kökeni olanları her zaman bağrına basmaya devam edecektir” dedi.

BU ALARM SİNYALİDİR

Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley; “Mesut Özil gibi büyük bir Alman futbolcunun ülkesinde ırkçılık sebebiyle istenmediğini ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından temsil edilmediğini hissetmesi bir alarm sinyalidir” diyerek tehlikeye dikkat çekti.

ACİZLİĞİMİZİN GÖSTERGESİ

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel’e Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan sert sözler geldi. Maas, “Bu olay acizliğimizin bir göstergesidir. Bir futbolcudan daha fazlasını kaybetmiş olduk” ifadelerini kullandı.

ÖZİL’E DESTEK VERENLER

Muharrem Kasapoğlu (Gençlik ve Spor Bakanı): Mesut Özil’i 81 milyon vatandaşımız adına bağrımıza basıyor, bu onurlu ve asil duruşu sebebiyle kendisini gönülden tebrik ediyoruz.

Yıldırım Demirören (TFF Başkanı): “Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum”

Kenan Sofuoğlu (Milletvekili): Mesut Özil bu kararıyla, ırkçılığa ve ayrımcılığa güzel cevap vermiştir.

Bodo Illgner (Alman eski kaleci): Teşekkürler Mesut. O fotoğrafın eleştirilmesi yabancı düşmanlığıyla ilgili.

Hakan Ünsal (Eski futbolcu): Mesut’u dik duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Artık Almanya’daki Türk futbolcular da bu doğrultuda kararlar verecektir.

Podolski: (Futbolcu): “Tarihi geceyi (Dünya Kupası) asla unutmayacağız. Seninle takım arkadaşı olmak hep özeldi benim için. Her zaman mutlu ol ve pozitif düşünmeye devam et”.

Rio Ferdinand (Eski futbolcu): Mesut’un kararına saygı duyuyorum.

Hector Bellerin (Arsenalli futbolcu): Ülkesi için saha içi ve dışında çok şey yapmış birine böyle saygısızca davranmak gerçeküstü. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika.

Bravo Rosberg

Dünyaca ünlü Alman eski Formula 1 (F1) pilotu Nico Rosberg, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Millî Takımı’nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’e destek verdi. Rosberg, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Mesut Özil’in 2014 FIFA Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından kupa ile çektirdiği fotoğrafa yer verdi. Ünlü eski pilot, paylaşımına “Teşekkürler Mesut.” notunu düşerken, Almanca “Dünya şampiyonu 2014” etiketini ekledi.