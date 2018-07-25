Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökmen Şahin

Trabzonspor Slovenya’da iki aşamalı bir kampı geride bıraktı. Kadro mühendisliği anlamında eksik çoktu, beklenen yeni transferler kampa yetişmedi ve şanssızlıklar yaşandı ama özetinde teknik direktör Ünal Karaman’ın enerjisi ve motivasyonu dikkat çekti. 24 günlük kamp boyunca 32 idman yapıldı ve 4 özel maça çıkıldı. İlk olarak Slovanya temsilcisi Triglav takımını 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, sonra Hirvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb’i 1-0’la geçti. Spartak Moskova’ya 4-1 yenilen Karadeniz ekibi son maçında ise Katar’ın Al Duhail takımı ile 1-1 berabere kaldı.



Yönetim de moral verdi

Ünal Karaman bütün olumsuzluklara rağmen pozitif bakış açısıyla öne çıkarken geçtiğimiz sezondan beri demoralize olan bazı oyuncuları kazanması ve istekli hâle getirmesi kampın önemli artısıydı. Karaman’ın oyuncularına bazen arkadaş, bazen iyi bir dost ve bazen de hoca olarak yaklaşımı, takım üzerinde otoritesini güçlendirdi. Karaman ayrıca ekonomik sebeplerle öze dönüş formülünü hayata geçirecek olan bordo-mavililerde altyapıdaki oyuncuları test etme imkanı buldu. Başkan ve yöneticilerin kampı ziyareti de oyuncularda olumlu etki bıraktı.

Yeni sponsor

Trabzonspor, giyim firması Tween ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, kulübün 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarındaki giyim sponsorunun, Türkiye’nin erkek giyim markalarından Tween olduğu ifade edildi.

Dertleri biliriz

Trabzonspor’un hocası Ünal Karaman, yönetimin yaşadığı problemleri yakından bildiğini ve kulübün dertlerine uzak biri olmadığını ifade ederek “Yönetim kurulunun çok ağır bir yükü var. Biz de Trabzonspor’un dertlerine uzak olan bir insan değiliz. Tabii ki ben de isterim bir an önce oyuncularım elimde olsun diye. Ama şartlar bunu gerektirdi, bu şartlar içerisinde çalıştık. Mevcut oyuncuları lige hazırladık” diye konuştu.

DEĞERLENDİRME

l Onur Kıvrak: Sakatlığı sonrası 1 numara olduğunu kampta da gösterdi.

l Uğurcan Çakır: Genç kaleci çalışkandı, tecrübe eksikliği göze çarptı.

l Esteban: Kampa geç katıldı. Onur’dan formayı alması çok zor.

l Furkan Taş: Genç kaleci adına önemli bir tecrübe oldu.

l Bahadır Güngördü: Gelecek adına umut veren kalecilerdendi.

l Joao Pereira: Çalışkandı, neşesi ve enerjisiyle ön plana çıktı.

l Kâmil Ahmet Çörekçi: Sakattı, hazır bir Ahmet Pereira’yı zorlar.

l Mustafa Akbaş: Güçlü fiziğiyle ön plandaydı. ‘Hazırım’ mesajı verdi.

l Hüseyin Türkmen: Tecrübe eksikliği dışında istekli ve hırslıydı.

l Novak: Kampın en çok çalışan oyuncuları arasındaydı.

l Ibanez: İsteği ve arzusuyla teknik ekibin gözüne girdi.

l Kucka: Ayrılık iddialarına aldırmadan disiplinli şekilde çalıştı.

l Ogenyi Onazi: İzinliydi geç geldi ama enerjisi havayı değiştirdi.

l Hasan Batuhan Artaslan: İyi başladı fakat şanssız bir sakatlık yaşadı.

l Abdülkadir Ömür: İlk kamp döneminde yer aldı. 11’deki yeri garanti gibi.

l Yusuf Yazıcı: Azimli ve gayretliydi. Yeni sezonun en önemli kozlarından.

l Sosa: Kampı tedaviyle geçirdiği için takım performansının gerisinde.

l Olcay Şahan: Gençlere olan ağabeyliği ve yardımlarıyla sivrildi.

l Burak Yılmaz: Sakatlığı ve sonrasındaki ameliyatı can sıktı.

l Hugo Rodallega: Burak Yılmaz’ı pek aratmayacağını gösterdi.

l Ramil Sheydaev: Kendini göstermeye çalışsa da formu yeterli değildi.

l Muhammet Beşir: Bekleneni veremedi, kiralık gönderilebilir.

l Abdülkadir Parmak: Kampın iyilerindendi şansı iyi kullandı.

l Cafer Tosun: Tutuk başladı sonra açıldı, iyi işlere imza attı.

l Alihan Tüncer: Mücadeleciydi ama A Takım düzeyine göre eksikleri var.

l Yüksel Şişman: Fizik olarak ağırdı çok çalışsa da etkili olamadı.

l Ahmet Sevinç: Sakatlık sonrası fizik olarak eksikleri göze çarptı.

l Murat Akpınar: İlk günler durgundu ancak ilerisi adına umut verdi.