Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün borcunun 621 milyon Euro olduğunu açıkladı. Koç, büyük bölümü 2023 yılına kadar olmak üzere bir milyar 360 milyon liralık gelirlerinin temlikli olduğunu dile getirdi. Koç, kulübün tüm gayrimenkullerinin ipotekli olduğunu kaydetti. Ayrıca Ali Koç, Fenerbahçe'ye 50 milyon dolar hibe ettiğini duyurdu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Borç durumunun 400 milyon euro olduğu söyleniyordu. Bizim 31 Mayıs 2018 itibarıyla toplam borcumuz 621 milyon euro (3.2 milyar TL). En büyük borcumuz finansal borçlarımız. Sportif faaliyetlere olan borçlar var. Devlete olan borçlarımız var. 3,2 milyar TL'lik borcun 2,2 milyar TL'si kısa vadeli. Yani bu borcun bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor.

1 YILDA ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ 2.2 MİLYAR TL

2.2 milyar TL'lik 1 yılda ödenmesi gereken borcun biz geldiğimiz dönemde 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ile Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. Hatta bu 820 milyonun 270 milyon TL'lik kısmı vadesi geçmiş veya Haziran'da ödenmesi gereken borçlardı. Bir önceki yönetimimiz 400 milyon Euro borcumuz olduğunu söylüyordu. 621 milyon Euro ile aradaki fark %54... Ürkütücü değil mi? Umarım denetimden sonra daha büyük bir borç çıkmaz.

SPORTİF FAALİYETLER - BORÇ: 38 MİLYON EURO

Sportif faaliyetlere bakınca 198 milyon TL'lik yani 38 milyon euro'luk borç var. Futbol, basketbol ve diğer branşlarda olan borçlar. Doğal olarak en yükseği futbolda. Bize futbolculara hiç borç olmadığı söyleniyordu. 81 milyon TL geçen yıldan A takım futbolcularına kalan borç. Üstüne 18.8 milyon TL menajer borçları var. Yine o sezona tekabül eden. 100 milyon ediyor. 41 milyon da geçmişten kalan borç var. Futbolculara hiçbir borç yoktur sözü doğru değil. Basketbolda da 48 milyon TL. Final Four bilet paraları ödenmemiş.

Finansal borçlarımız ise 340 milyon euro (1 milyar 770 milyon TL).

İPOTEKLER

Gayrimenkullerin tüm borçlarımızı karşılayacağı söyleniyordu ama hepsinin üzerinde ipotek var. Aldığımız borç karşılığında bankalara 1.4 milyar TL ipotek edilmiş. 400 milyon TL'lik kalemler daha alındığı ilk sene harcanmış. Sponsorluk anlaşması bitene kadar gelirimiz yok buradan. Gelirler geldiği gibi hepsi tüketilmiş.

TEMLİKLER

2021 yılına kadar veya 180 milyon TL'yi bulana kadar tüm bilet ve kombine gelirlerimiz temlik edilmiş. Loca, TFF yayın, Spor Toto gelirleri, Fenerium alacakları ve muhtelif reklam gelirleri de 2023 yılında dek temlikli. 1,36 milyar TL'lik gelirimiz direkt olarak finans kuruluşlarına gidecek. 1,36 milyarın 400 milyon TL'si 2018/2019 sezonuna ait, bunların hepsi temlik edildiği için yönetimimiz bunu kullanamayacak. Önümüzdeki yıllar 1,36 milyar TL'lik gelir üretene kadar bunları biz görmeyeceğiz.

HİSSE REHİNLERİ

Gelelim hisse rehinlerine... Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sahip olduğu hisse değeri yüzde 67.07. Fenerbahçe Spor Futbol AŞ'nin hisselerinin %30.83'ü bankalara rehin edilmiş. Borçları ödeyemezsek hakim ortaklığı kaybediyoruz. Bu borç ödenmediği takdirde başka sermaye grubunun altına girmiş olursunuz. Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre 'borca batık' olarak görünüyoruz.

UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için bütün borçları ödedik. 15,5milyon euro'yu ödedik. En kısa zamanda basketbol şubemize ödeme yapacağız. Obradovic'e mahcubum. Daha önce ödeyeceğimizi söylemiştik.

Devlete de 43.4 milyon euro'luk borcumuz var. Bu konuda çalışıyoruz. Vergi affından yararlanmak için her detaya bakıyoruz.

PEŞİN TAHSİL EDİLMİŞ GELİRLER

Peşin tahsil edilmiş gelirler... Ülker Stad isimi hakkından gelen 175 milyon TL var. Ya her yıl ödersiniz ya da peşin ödersiniz. 76.3 milyon euro'luk kalemler alındığı ilk seneden harcanmış. Ülker Stad isim hakkı, Ülker Arena üst kullanım hakkı, reklam ve tribün isim hakları...

Finansal kurumlara toplam borç: 1.77 milyar TL. Bu borcun yıllık yaklaşık faizi 450 milyon TL. Bu maliyet de yıllık ciromuzun %50'sinin üzerinde. Seçim sürecinde gayrimenkul şirketi değiliz, spor şirketiyiz demiştik. Şu an bazı gayrimenkullerimizi borç çekip alıyoruz, sonra ipotek verip borç alıyoruz. Gayrimenkuller de bunu karşılamıyor.

YÜKÜMLÜLÜK 4.1 MİLYAR TL

Birikmiş toplam borç 3.2 milyar TL. 2018-2019 sezonu öngörülen faaliyet giderleri 0.9 milyar TL. Yani bizim taşıdığımız yükümlülük 4.1 milyar TL."

HUKUKİ KONULAR

"88 tane davamız var, 22'si Futbol A.Ş.'de, 66'sı FBSK'de. Yaklaşık 64 milyon. Ana sorun eski futbolcularla olan davalar."

50 MİLYON DOLAR HİBE

Ali Koç, sunum yaptığı sırada kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini açıkladı.

SERMAYE ARTIŞI

Bu konu seçim sürecinde aşağılanmıştı. Benim kulüpten hisse alacağım söylenmişti. Hiçbir şey yapılmadı dendi. İyi niyetli tenkit edenler bilsin. Sermaye artırımı en iyi şartlarda 5 ila 7 hafta sürer. Görüşmelerimiz oldu. SPK'nın onayını bekliyoruz. Mevcut sermaye 28 milyon 280 bin. Öngörülen artırımla birlikte 353 milyon 500 bin. Burada hakim ortak dernek. Diğer ortaklarımız yatırımcılar. Amacımız 350 milyonluk aktarımın Fenerbahçe Futbol A.Ş.'ye girmesi için başvurduk. Hibe olarak derneğe girecek. Şahsım adına değil. Hibe edilen 50 milyon dolar. Yapabileceğim bu. Sadece nefes aldıracak, buna çok ihtiyacımız var. Bütün problemleri kesinlikle çözmeyecek.

Bazı küçük hissedarlarımız bana kızıyor olabilir, hisseler düşüyor diye. Uzun vadede çok daha sağlıklı ve hisselerin değerini artıracak.

İlave kaynaklar da gerekiyor. Ne yaptık?

Yönetim kurulu kefaleti ile 50 milyon dolar'lık yeni kredi.

Tasarruf tedbirli faktoring kredisi 50 milyon dolar. (Düşük faizli)

Uzun vadeli kredi 120 milyon dolar (Düşük faizli)

Yeni sponsorluk ve reklam gelirleri 20 milyon dolar.

Bu konuda da tenkit alıyoruz. Bu geceden sonra umarım anlayacaklar. Sponsorluklar için kurduğumuz bağlantılar var. Kuracaklarımız var. Hali hazırda 20 milyon dolar'lık sponsorluğu garantiledik. Bunlar da yakında açıklanacak.

Dünyada sponsorluk konusunda 25. kulübüz. Fena değil. Hedefimiz 3 senede 15. sıraya yükselmek. Hızlı koşmak lazım, diğer kulüpler de koşuyor. Bugünden yarına olacak şeyler değil. Şu an günü kurtarmaya çalışıyoruz.

Gemiyi yüzdürebilmek için ilave kaynaklar da gerekiyor. Acil ihtiyaçlar için yönetim kurulu kefaleti ile 50 milyon dolar kredi ve kredileri yeniden yapılandırmak için Türkiye'den bir bankadan alınacak çok düşük faizli 50 milyon dolar kredi hazır. Bu 1 yıl ödenmeyecek bir borç."

"1 KURUŞ YOK"

Öte yandan Ali Koç konuşmasının başında, "Geldiğimiz ilk günden itibaren farkına vardık ki hiçbir banka hesabımızda harcanacak 1 kuruş yok. İhtarlar ve haciz talepleri gelmeye başladı. Birçok branşta aylardır ödemenin yapılmadığıyla karşıya karşıya kaldık. Bankalar kapımıza geldiler" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN SUNUMUNDAN FENERBAHÇE'NİN BORÇ DURUMU:









"Faktoringe ayrı parantez açmak istiyorum. Ne demek? Alacağın kırdırılması. İki türlü var, finansal faktoring. Bir de grup içi faktoring var. Grup içi faktoring derken - A.Ş. arasındaki işlemler. Çek kırdırma işlemleri yani.

Fenerbahçe'nin aslında olumsuza giden mali yapısının güzel bir ifadesi. 2015/2016'da başlamışız 3 yılda 521 milyon TL'lik işlem yapmışız. Genelde 3 ayda ödememiz gereken işlemler. Geldiğimiz noktada 98 milyon 4 ay içinde ödenmesi gereken rakamdı. Günlük işlemler için kullanıldığını görüyorsunuz. 2015/2016'da yüzde 21 ile 31 oran var, ortalaması 26, piyasalarda 22. 2016/2017'de 21 ve 48 arası işlem yapmışız. Ortalama 31. Referans 24. 2017/2018'de 26 ve 49 arası, ortalama 36. 300 milyonluk işlem yapmışız. Piyasada referans 26. Piyasanın yüzde 10 üzeri işlem yapmışız.

Faktoring şirketleriyle konuşuyoruz. Bazıları sağolsun esneklik sağlıyor. İyi niyetli davranan şirketlere teşekkür ediyorum. Gereken desteği vermeyip üstümüze gelenler de var. Biz de bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. İsterlerse haciz işlemi başlatsınlar. Usul konusunda sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Paranızı ödemeyeceğiz demiyoruz, anlayış istiyoruz. İkisi işi çok farklı noktalara götürdüler, biz de ona göre bir pozisyon alacağız.







"Şurada gördüğünüz yaklaşık 400 milyon TL'lik kalemler daha alındığı ilk sene harcanmış. Sponsorluk anlaşması bitene kadar gelirimiz yok buradan. Hepsi geldiği yıl tüketilmiş."





"2021 yılına kadar veya 180 milyon TL'yi bulana kadar tüm bilet ve kombine gelirlerimiz temlik edilmiş. Loca, TFF yayın, Spor Toto gelirleri, Fenerium alacakları ve muhtelif reklam gelirleri de 2023 yılında dek temlikli."





"Gayrimenkullerin tüm borçlarımızı karşılayacağı söyleniyordu ama hepsinin üzerinde ipotek var. Aldığımız borç karşılığında bankalara 1.4 milyar TL ipotek edilmiş."





"Sportif borç 38 milyon Euro. Bize futbolculara borcun olmadığı söylenmişti ama 141 milyon TL'nin 81.milyon TL'si geçen sezondan A takım futbolcularına kalan borç."





"Fenerbahçe Spor Futbol AŞ'nin hisselerinin %30.83'ü bankalara rehin edilmiş. Bu borç ödenmediği takdirde başka sermaye grubunun altına girmiş olursunuz."







"Birikmiş toplam borç 3.2 milyar TL. 2018-2019 sezonu öngörülen faaliyet giderleri 0.9 milyar TL. Yani bizim taşıdığımız yükümlülük 4.1 milyar TL."





Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü'ne 50 milyon dolar hibe ettiğini açıkladı.