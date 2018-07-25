Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl WBA dalında Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu olan Suriye asıllı Müslüman boksör Manuel Charr, 29 Eylül'de Almanya'nın Köln şehrinde düzenleyeceği unvan koruma maçına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet edeceğini ifade etti.

"BEN OSMANLI TORUNUYUM"

Geçtiğimiz aylarda Ankara'ya giderek altın kemerini Başkan Erdoğan'a elleriyle teslim eden dünya şampiyonu Charr, "Ben Osmanlı torunuyum. O gün ringde bu duygularla mücadele edeceğim. En büyük rüyam Erdoğan amcamı da o gün şeref tribününde görmektir. Bundan büyük bir mutluluk duyacağım. Tüm Türk seyircilerin de maçıma gelerek beni desteklemeleri bana çok büyük bir moral, motivasyon olacaktır. İnşallah tüm Türk kardeşlerim maça gelerek beni desteklerler ve ben de 'Osmanlı Arslanı' olarak ringden galibiyetle ayrılırım. Beni aylardan beri bu maça hazırlayan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.