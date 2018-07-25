Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo'yu İtalyan ekibi Juventus'a satarak önemli ölçüde güç kaybeden İspanyol devi Real Madrid, radikal bir karara imza attı. Dünyanın birçok yerinde forma satışından ciddi gelir elde eden Madrid temsilcisi, yeni sezon alternatif formalarında değişikliğe gitti.

HEDEF MÜSLÜMAN ÜLKELERDE DAHA FAZLA SATIŞ YAPMAK

Türkiye, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir ve Mısır gibi ülkelerde çok sayıda forma satan Real Madrid, rakamı arttırmak için logosundan haç işaretini kaldırdı. Bu hamle, kulübün yeni sezon formalarının sızmasıyla ortaya çıktı.