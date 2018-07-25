Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Karim Bellarabi, sezon öncesi sahada bayıldı ve gözlem için bir geceliğine hastanede tutuldu.

11 kez Almanya formasını giyen 28 yaşındaki oyuncu, Leverkusen'in Wuppertal'ı 2-0'lık mağlup ettiği dostluk maçında görev yaptı. Bellarabi oyun esnasında, birden yerde kaldı. Bellarabi sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Daha sonra yapılan açıklamada oyuncuyu güneş çarptığı belirtildi. Karşılaşma sırasında havanın 33 derece olduğu öğrenildi.

Leverkusen sosyal medyadan "Bellarabi iyi" diyerek taraftarlara iyi haberi verdi.



