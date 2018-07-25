Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Sakaryaspor maçı GSTV şifresiz canlı izle gibi detaylar burada yer alıyor. Galatasaray, Sakaryaspor ile hazırlık maçı kapsamında karşılaşıyor. Futbolseverler ise GS Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi gibi detayları internetten araştırıyor. Wil 1900'ü 1-0 yenen sarı kırmızılılar, PSV Eindhoven karşısında 3-1, Valencia'ya da 2-1 yenilerek İsviçre'deki hazırlık programını tamamlamıştı. Geçen hafta yurda dönen Galatasaray, Sakaryaspor ile Sakarya'da hazırlık maçı kapsamında karşılaşıyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Sakaryaspor, Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ı devirerek adından söz ettirmek istiyor. Galatasaray ise son maçlarda aldığı kötü sonuçların ardından Sakarya karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Galatasaray Sakaryaspor maçı GSTV canlı yayını, maçı canlı anlatımı ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

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Bugün hazırlık maçında Sakarya Atatürk Stadı'nda Galatasaray ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. İsviçre'deki hazırlıklarını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen yeni sezon öncesi çıktığı 3 hazırlık maçının ikisini kaybetbiş bir maçı ise kazanmıştı. Bu arada Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray-Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Galatasaray'ın bu sezon oynadığı hazırlık maç sonuçları

Wil 1900 0-1 Galatasaray

Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven

Galatasaray 1-2 Valencia

Club Africain - Galatasaray

AEK Atina - Galatasaray

Galatasaray'da transfer gündemi...

Gelenler

Sarı-kırmızılı takımda Yuto Nagatomo'nun bonservisi İnter'den alındı. Ayrıca Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik yeni sezonun transferleri oldu.

Gidenler

Luis Pedro Cavanda, Koray Günter, Yasin Öztekin, Cedric Carrasso, Latovlevici, Eray İşcan, Hakan Balta ve Jason Denayer.