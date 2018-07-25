Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Ganalı futbolcu Andre Ayew'in satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada, Swansea City AFC kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City AFC kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Gana Milli Takımında da forma giyen Andre Ayew, yarın (Perşembe) İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."

Swansea City de duyurdu!

Oyuncunun kulübü Swansea City de Ayew'in satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralandığını duyurdu. Swansea Menajeri Graham Potter, Ayew'in ayrılığıyla ilgili yaptığı açıklamada ''Benim açımdan Ayew çok iyi bir sezon açılışı geçiriyordu. Antrenmanlara kendini adayan biriydi. Ancak profesyonel olarak yapılması gereken yapıldı ve bunu kabul ediyorum. Onunla çalışmak büyük keyifti ve kendisine başarılar diliyorum'' diye konuştu.

28 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması halinde, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak

Andre Ayew kimdir?

17 Aralık 1989’da Fransa’nın Seclin bölgesinde doğdu. Profesyonel kariyerine 2007 yazında Marsilya B’de başlayan Ganalı futbolcu, bir sezon A takımda forma giydikten sonra tecrübe kazanması için Lorient kulübüne kiralık olarak gönderildi. 3 sene boyunca Ligue 1'de farklı takımlara kiralanan Ayew, 2010-2015 yılları arasında ise Marsilya’da forma giymeyi sürdürdü. Kiralık olarak forma giyip tecrübe kazandıktan sonra kariyerinin en etkileyici sezonunu Marsilya formasıyla 2010-2011 sezonunda geçirdi. Sahaya çıktığı 51 maçta 13 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koyan Ganalı oyuncu adını kısa sürede duyurdu. Ayew, Marsilya'da toplam 209 maçta 60 gol atıp, 25 asist üretti.