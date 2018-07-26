Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irkçı yaklaşım ve saldırılar sebebiyle Almanya Millî Takımı’nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil’in ağabeyi Mutlu Özil’den önemli açıklamalar. Almanya’da yaşayan ve tatil için Zonguldak’a gelen Mutlu Özil, ırkçılığın Almanya’da hep olduğunu belirterek “Almanya’da her zaman vardı, bundan sonra da olacak ama bizim orada görmedik. Almanların da iyileri var. Bunu daha önceden yapıyorlardı. Bu yeni çıkmadı. Gazeteler yazınca herkes açık açık konuşmaya başladı. Irkçılık gösteren sadece birkaç kişi. Biz kırgın değiliz. Almanya’da yaşıyoruz. Türk’üz ama iki bağlantımız var. Orada büyüdük orada okula gittik ama Mesut bunu hak etmedi. Bir fotoğraf yüzüne 12 sene sonunda böyle ayrılması bizi üzdü. Böyle ayrılmak istemezdik. Son maç yapıp, veda edebilirdi. Onlar bile bile yaptı” dedi.

Türkiye’ye gelebilir mi?

Mutlu Özil “Alman Millî Takımı’ndan çekilme kararı vermeden önce baya düşündük. 12 sene hizmet verdi. Mesut için en uygun kararı alarak çekildik. Mesut’un morali şu an gayet iyi ” diye konuştu. Zonguldak’ta verilen desteğe ayrıca teşekkür eden Özil “Burada yaşananları Mesut oradan takip ediyordur. Bende gittiğimde anlatacağım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı destek verdi. O bize yeterli zaten” ifadesini kullandı. Mesut’un Türkiye’ye transferi konusundaki soruya da cevap veren Mutlu Özil “Mesut’un 2021’e kadar Arsenal ile sözleşmesi var. Bir şey söylemek şimdiden zor. Olur ya da olmaz diyemem” ifadesini kullandı.

Unai Emery: Yanındayız

Yeni sezon öncesi Singapur’da bulunan Arsenal’de teknik direktör Unai Emery, Mesut Özil’in durumunu değerlendirdi. İngiliz basınına konuşan ünlü teknik adam “Hepimiz verdiği karar sonrası Mesut’un iyi hissedebilmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz burada bir aileyiz ve bu tüm oyuncularımız için geçerli. Mesut aramıza pazar günü katıldı. Kendini iyi hissetmesi ve aramıza tekrar adapte olabilmesi için kendisine zaman verdim. Kendisi tecrübeli, kaliteli ve muhteşem bir zekâya sahip. O’nun potansiyelini gösterebilmesi için takım olarak hep birlikte yardım edeceğiz. Bu sene kendisi muhteşem bir sezon geçirecek” diye konuştu.