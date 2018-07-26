Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Şilili stoper Enzo Roco ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki stoper, bu akşam İstanbul’a gelecek.

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Meksika’nın Cruz Azul takımında forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Enzo Roco ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Beinsports’un haberine göre genç futbolcu bu akşam İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

25 yaşındaki Şilili stoper Enzo Roco için 1.3 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor. Şili Milli Takımı’nda da forma giyen Roco, geçen sezon çıktığı 34 maçta 2 gol kaydetti.