Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atletico Madrid Arsenal maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal ile Atletico Madrid karşılaşıyor. Yıldız oyuncuların mücadelesine tanık olacak mücadele futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Karşılaşma tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanıyor. Peki Atletico Madrid Arsenal maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar... Dakika 41'de Luciano Vietto skoru 1-0'a getirdi. Dakika 47'de Emile Smith Rowe skora dengeyi getirdi.

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ATLETİCO MADRİD ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda ilk karşılaşmalarına çıkacak olan Atletico Madrid ve Arsenal, bu mücadeleyi 26 Temmuz TSİ 14.35'te oynayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Daha önce 3 kez karşılaşan iki takım, birer galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

FIFA YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI BELLİ OLDU

FIFA, erkeklerde 2018 yılının en iyi teknik direktörüne verilecek ödül için 11 kişilik aday listeyi duyurdu.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Didier Deschamps ile Real Madrid ile üst üste üçüncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafer yaşayan Zinedine Zidane da listede yer aldı.

Erkeklerde yılın en iyi teknik direktörü ödülünün adayları şöyle:

Massimiliano Allegri (Juventus)

Stanislav Cherchesov (Rusya Milli Takımı)

Zlatko Dalic (Hırvatistan Milli Takımı)

Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)

Pep Guardiola (Manchester City)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Roberto Martinez (Belçika Milli Takımı)

Diego Simeone (Atletico Madrid)

Gareth Southgate (İngiltere Milli Takımı)

Ernesto Valverde (Barcelona)

Zinedine Zidane (Real Madrid)

Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek. En iyi teknik direktör ise 24 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek törende belli olacak.