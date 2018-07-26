Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığına atanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, “Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığına atandığım için büyük gurur duyuyorum. Bayrağı taşımak ve bir ulusu temsil etmek hiç şüphesiz ki çok zor. Ama bu göreve geldiğim için şeref duyuyorum” dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcısı olarak göreve atanmasının kendisi için büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Buna layık olmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan başarılarımın devamını sürdürebilmek en yüce idealim. Ülkemin ve halkımın şan ve şerefine layık olarak ilklere imza atmaya devam edeceğim. Gücümün kaynağının Türk Halkı ve Devletidir, bu gücün kaynaklarına her zaman minnettarım. Bu vesile ile bir kez daha bunu vurgulamak benim için büyük bir onur” diye konuştu.

Hamza Yerlikaya kimdir?

Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976'da İstanbul Kadıköy'de doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitirdi. 1993'de TCDD'de işçi olarak çalıştı. 1998'de Emlâk Bankası'nda, 1999 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde memur, 2006'da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde Müşavir olarak hizmet verdi. Uzun yıllar güreş sporu ile uğraştı birçok uluslararası başarılara imza attı. 2000'den fazla milli mayoyu giydi. Büyükler kategorisinde 8 Avrupa, 3 Dünya ve 2 Olimpiyat Şampiyonluğu kazandı. Büyükler kategorisinde 17 yaşında Dünya Şampiyonu olan tek güreşçi unvanına sahip oldu. Orta seviye İngilizce bilen Yerlikaya, evlidir.