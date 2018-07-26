Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Goal'un haberine göre yeni sezona sağlam bir giriş yapmaya hazırlanan Sevilla, 26 yaşındaki yıldız forvet için girşimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Porto kulübü geçtiğimiz sezon 2021'e kadar sözleşmesini uzattıkları Aboubakar'ı 20 milyon Euro civarında satmaya razı olabilir.

Sözleşmesinde 50 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunsa da, Sevilla'nın en fazla 20 milyon Euro'luk bir teklifte bulunabileceği konuşuluyor.

Portekiz ekibiyle geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Aboubakar, 26 gol ve 7 asistlik performans ortaya koymuştu.