Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ertuğrul Erdoğan getirildi. Sarı kırmızılı ulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik ekibinde de yer alan Ertuğrul Erdoğan, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u çalıştırmıştı.

İşte o açıklama

Sarı Kırmızı kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada; "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon öncesinde başantrenörlük pozisyonu için Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır.

18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray'da asistan koç olarak kariyerine başladı. Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Türkiye Basketbol 1. Lig'inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev almaktadır.



Ertuğrul Erdoğan'a Galatasaray'a hoş geldin der, başarılı bir sezon dileriz." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Erdoğan kimdir?

18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray'da asistan koç olarak kariyerine başladı. Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Türkiye Basketbol 1. Lig'inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev almaktadır.