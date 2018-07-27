Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco, İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaşlı idareciler tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünden geçen Roco, konaklayacağı otele doğru hareket etti. Şilili oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonu Cruz Azul'da tamamlayan Roco, 34 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.
Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco İstanbul'da
27.07.2018 - 01:40 | Son Güncelleme: 27.07.2018 - 01:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BEŞİKTAŞ'ın anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco, Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçakla 23.30'da İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco, İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaşlı idareciler tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünden geçen Roco, konaklayacağı otele doğru hareket etti. Şilili oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.
Etiketler : enzo roco,enzo roco beşiktaş,beşiktaş,
573470 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/573470.aspx
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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13
Konyaspor
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14
Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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17
Malatyaspor
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Başakşehir
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O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
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0
0
2
Adanaspor
0
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0
3
Afjet Afyonspor
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4
Altay
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0
5
Altınordu
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0
6
Balıkesirspor
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0
7
Boluspor
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Denizlispor
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9
Elazığspor
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10
Eskişehirspor
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11
Gaziantep BB
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Gençlerbirliği
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Giresunspor
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14
Hatayspor
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15
Karabükspor
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Osmanlıspor
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Ümraniyespor
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İstanbulspor
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