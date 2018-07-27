Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş sezonun ilk resmî maçında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemesinde tur kapısını araladı. Yarı profesyonel oyunculardan kurulu zayıf rakibi karşısında maç boyunca oyunu çok rahat bir tempoda götüren siyah-beyazlılar, geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Lens’in henüz 8. dakikada attığı golle öne geçti: 1-0. Beş bin kişilik Gundadalur Stadı’ndaki hazırlık maçı havasında geçen karşılaşmada Beşiktaş’ı daha da rahatlatan gol 21. dakikada geldi. Lens’in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen Gökhan Gönül şık bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı: 2-0. Siyah-beyazlılar soyunma odasına da bu skorla üstün girdi.



Pozisyon vermediler

Şenol Güneş’in öğrencileri ikinci devrede kendilerini fazla sıkmadı. B36 Torshavn zaman zaman etkili olmaya çalışsa da temsilcimiz rakibine pozisyon şansı vermedi. Gökhan Gönül ve Caner Erkin beklerde, Fatih Aksoy ile Necip de stoperde sıkıntı yaşamadan maçı tamamladı. Skorun avantajından ve rakibin zayıflığından dolayı Beşiktaş’ın hücum oyuncuları ikinci yarıda konsantre olmakta zorluk çektiler ve organize atak geliştiremediler. Karşılaşma temsilcimizin 2-0’lık galibiyetiyle tamamlandı. Bu maçın rövanşı 2 Ağustos’ta Vodafone Park’ta oynanacak.

Kalite farkı

Maçı değerlendiren Beşiktaş’ın teknik patronu Şenol Güneş, “Saha ve zemin bakımından futbolcuların tedirginliği vardı. Ancak oyuncular oyunu benimseyerek başladılar. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir ilk yarı oldu. Rakibi sahasında tutmaya çalıştık onda da başarılı olduk” derken, “İkinci yarıda da oyuna hakimdik. Kazandık. Avantajlı bir skor elde ettik. Ancak kendi sahamızda ciddi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Oyuncu kalitesi yönünden avantajlıydık, bunu da iyi kullandık” açıklaması yaptı.

Gönül bir ilki başardı

Beşiktaş’ın sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül dün B36 Torshavn’a attığı golle bir ilki yaşadı. Tecrübeli futbolcu kariyerinde ilk defa Avrupa kupalarında gol buldu. Öte yandan Gönül 48 resmî maçın ardından ağları havalandırdı. Futbolcu en son golünü 2017 yılında Rizespor’a atmıştı.



Tolgay şaşırttı

Beşiktaş rakibi B36 Torshavn’ı rahat bir şekilde mağlup ederken Tolgay Arslan’ın kötü performansı şaşırttı. Sezon öncesi hazırlık kampında hazır bir görüntü çizen orta saha oyuncusu, dünkü maçta ise top kullanmada oldukça başarısızdı ve 78. dakikada yerini Dorukhan’a bıraktı.



Rakip LASK gibi!

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın, B36 Torshavn’ı elemesi hâlinde 3. ön elemedeki muhtemel rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk maçında LASK Linz ile Lilleström karşı karşıya geldi. Avusturya temsilcisi Lask Linz maçtan 4-0 galip ayrılarak tur biletini neredeyse cebine koydu.