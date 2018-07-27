Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma (34), önceki gün eşi Daphney ile Nişantaşı’nda alışverişteydi. 5 yıllık evli, 2 çocuk sahibi çift, bir ara şakalaşmaya başladı. Eşini el enseye alan ünlü futbolcuyu görenler önce kavga ediyor sandı. Ancak kısa sürede kahkahalarla birbirine sarılan çift etraftakileri de güldürdü.