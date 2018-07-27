Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma (34), önceki gün eşi Daphney ile Nişantaşı’nda alışverişteydi. 5 yıllık evli, 2 çocuk sahibi çift, bir ara şakalaşmaya başladı. Eşini el enseye alan ünlü futbolcuyu görenler önce kavga ediyor sandı. Ancak kısa sürede kahkahalarla birbirine sarılan çift etraftakileri de güldürdü.
Quaresma ve eşi sokak ortasında şakalaştı
27.07.2018 - 09:29 | Son Güncelleme: 27.07.2018 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma (34), önceki gün eşi Daphney ile Nişantaşı’nda alışverişteydi.
Etiketler : Ricardo Quaresma,Quaresmanın eşi,Daphney,
573505 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/573505.aspx
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Akhisar Bld.Spor
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2
Alanyaspor
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Ankaragücü
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Erzurum BB
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Beşiktaş
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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Kayserispor
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Konyaspor
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14
Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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17
Malatyaspor
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Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
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Sivasspor - Alanyaspor
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12.8.2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Kayserispor - Antalyaspor
12.8.2018
Fenerbahçe - Bursaspor
12.8.2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
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0
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3
Afjet Afyonspor
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0
0
0
0
0
4
Altay
0
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0
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0
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0
5
Altınordu
0
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0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
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7
Boluspor
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8
Denizlispor
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9
Elazığspor
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10
Eskişehirspor
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Gaziantep BB
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12
Gençlerbirliği
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13
Giresunspor
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14
Hatayspor
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0
15
Karabükspor
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0
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniyespor
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18
İstanbulspor
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