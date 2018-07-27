Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 yaşındaki oyuncunun Spor Toto 1. lig ekibi İstanbulspor ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.



Siyah beyazlı takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermenistan Milli Takımı'nda da forma giyen Aras'ın piyasa değeri 200 bin euro.







(Sabah)