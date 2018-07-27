28 yaşındaki oyuncunun Spor Toto 1. lig ekibi İstanbulspor ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Siyah beyazlı takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermenistan Milli Takımı'nda da forma giyen Aras'ın piyasa değeri 200 bin euro.
(Sabah)
Beşitaş Aras Özbiliz'i İstanbulspor'a gönderiyor
27.07.2018 - 10:02 | Son Güncelleme: 27.07.2018 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği sağ kanat oyuncusu Aras Özbiliz takımdan ayrılıyor.
28 yaşındaki oyuncunun Spor Toto 1. lig ekibi İstanbulspor ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Etiketler : beşiktaş,transfer,aras özbiliz,
573509 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/573509.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
O.
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A.
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1
Akhisar Bld.Spor
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2
Alanyaspor
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3
Ankaragücü
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4
Antalyaspor
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0
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5
Erzurum BB
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6
Beşiktaş
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0
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7
Bursaspor
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8
Fenerbahçe
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9
Galatasaray
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10
Göztepe
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0
0
0
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0
11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
0
0
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0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
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0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
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Başakşehir
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1. Hafta Maçları
12.8.2018
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12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
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Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
12.8.2018
Sivasspor - Alanyaspor
12.8.2018
Beşiktaş - Akhisarspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Kayserispor - Antalyaspor
12.8.2018
Fenerbahçe - Bursaspor
12.8.2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
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0
0
0
0
9
Elazığspor
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0
0
0
10
Eskişehirspor
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0
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0
11
Gaziantep BB
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0
0
0
12
Gençlerbirliği
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0
0
0
13
Giresunspor
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0
0
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0
14
Hatayspor
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0
0
0
0
0
0
15
Karabükspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
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0
0
0
0
17
Ümraniyespor
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0
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18
İstanbulspor
0
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0
0
0
0
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