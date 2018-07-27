Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınmasına neden olan kebapçı davasının tutanakları ortaya çıktı. Gazeteci Atilla Türker'in paylaştığı ifadelerde Fatih Terim'in Aydoğdu'ya yumruk attığı ve tokatladığını söylediği görülüyor.

İşte tutanaklarda yer alan ifadelerden Fatih Terim'e ait bazı bölümler;

FATİH TERİM: SELAHATTİN AYDOĞDU'YA ÖNCE YUMRUK ATTIM SONRA TOKATLADIM

"Ben Selahattin Aydoğdu isimli şahsın dükkanının kapısındaki ortak alana gittim ve 'Beni çağırıyordun, Selo geldim' dedim. O benim oraya geleceğimi tahmin etmediğinden beni görünce korktu ve panikleyerek 'Hocam müşteriler var, isterseniz içeride konuşalım' dedi. Bunun üzerine Selahattin Aydoğdu'ya önce yumruk attım ve hemen sonra da kendisini tokatladım."

Selahattin Aydoğdu'ya ait bazı bölümler;

SELAHATTİN AYDOĞDU: TERİM BANA SALDIRDI, DAVACIYIM

"Fatih Terim, damatları ve ismini bilmediğim biri ile gelerek, "Ben geldim" dedi ve bana saldırdı, yumruk attı. Bana yumruk atan, darp eden ve hakaret eden Fatih Terim'den davacı ve şikayetçiyim. Benim bu yaşanan olaylardan dolayı iş yerimin imajı zedelenmiştir. 25 yıllık prestijimi olumsuz etkilemişlerdir, bu konuda da davacıyım"