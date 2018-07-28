Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş iki futbolcuyu resmen kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların önceki gün İstanbul’a getirdiği Şilili stoper Enzo Roco 3+1 yıllık mukaveleye imza attı ve Kartal oldu. Bonservisi elinde olan Roco’ya yıllık 1,2 milyon avro ödenecek. İmza sonrası yeni stoperin verdiği Kartal pozu kulübün resmî sitesinden paylaşıldı ve, “Beşiktaşımıza hoş geldin” mesajı yayınladı. Günün bir başka mutlu haberi Osmanlıspor’dan alınan Umut Nayir’in imzasıydı. 25 yaşındaki forvetle 4 yıllık mukavele yapıldı. Umut için Ankara ekibine 250 bin avro bonservis bedeli ödenecek. Umut ise ilk sezon 1 milyon 750 bin lira alacak.



West Bromwich’le görüştüler

Diğer yandan Beşiktaş’ta transfer hareketliliği sürüyor. Taraftarı heyecanlandıracak bir isim gündemde: Nacer Chadli... Belçika formasıyla Rusya’da gösterdiği performansla takdir toplayan Chadli için Premier Ligi kulübü West Bromwich’le yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Ada ekibine 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için kiralama bedeli olarak 3 milyon avroluk teklif yapıldı. Ancak transferdeki tek pürüz kiralamadaki satın alma opsiyonu. West Bromwich satın alma opsiyonundaki rakamı 18 milyon avro olarak belirledi, Başkan Fikret Orman ise bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.

Lens bulundu!

Geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Jeremain Lens, deplasmanda 2-0 kazanılan B36 Torshavn maçında attığı gol ve yaptığı asistle büyük beğeni topladı. Kamp döneminde idmanlarda çok iyi çalışan Hollandalı yıldızın yeni sezonda takıma büyük katkı sağlaması bekleniyor.



Pepe idmanda

Beşiktaş B36 Torshavn rövanş maçının hazırlıklarına başladı. İlk maçta oynayanlar günü izinli geçirip dinlenirken diğer futbolcular istasyon koşuları, streching ve pas çalışması yaptı. Dünya Kupası sonrası izinli olan Pepe, yeni transferler Enzo Roco ve Umut Nayir de takımla birlikte çalıştı.