A Spor'da yer alan son dakika haberine göre; Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Atiba ile yeniden anlaştı!
28.07.2018 - 23:33 | Son Güncelleme: 28.07.2018 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, 35 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı.
Etiketler : atiba,beşiktaş,hutchinson,
573782 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/573782.aspx
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Akhisar Bld.Spor
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2
Alanyaspor
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0
0
0
0
3
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
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0
0
0
0
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5
Erzurum BB
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0
0
0
0
0
0
6
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
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8
Fenerbahçe
0
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0
0
0
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9
Galatasaray
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10
Göztepe
0
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0
0
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0
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11
Kasımpaşa
0
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0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
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0
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0
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0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
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0
15
Sivasspor
0
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0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
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0
0
0
17
Malatyaspor
0
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18
Başakşehir
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1. Hafta Maçları
8/10/2018
Mke Ankaragücü - Galatasaray
8/11/2018
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
8/11/2018
Sivasspor - Alanyaspor
8/11/2018
Fenerbahçe - Bursaspor
8/12/2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
8/12/2018
Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
8/12/2018
Beşiktaş - Akhisarspor
8/12/2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
8/13/2018
Kayserispor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
0
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0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
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0
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0
0
0
8
Denizlispor
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0
0
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0
0
0
0
9
Elazığspor
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0
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0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
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0
0
0
0
0
0
11
Gaziantep BB
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0
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0
12
Gençlerbirliği
0
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0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
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0
0
0
0
0
0
14
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Karabükspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
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