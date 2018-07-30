Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk boksunun efsane ismi Sinan Şamil Sam anısını yaşatmak için uluslararası profesyonel boks galası düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Sinan Şamil Sam’ın amatör boksta takım arkadaşı ve profesyonel boks yaşantısı boyunca teknik ekibinde bulunan Bülent Başer, onun için uluslararası profesyonel boks galası çalışmaları başlattıklarını belirtti. Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Başer, “Sinan Şamil Sam’a yakışır bir turnuva düzenlemek için çalışmalara başladık. Şu an dünyanın en iyi kulüplerinden EC BOXING’in başantrenörlüğünü sürdürüyorum. Dolayısıyla dünya çapında sporcularla çalışıyoruz. Böyle bir turnuvaya dünyanın en iyi boksörlerini getirerek hem prestijini arttırmak ve hem de dünyada Sinan Şamil Sam ve ülkemizin tanıtımını yapmak istiyoruz. Değerli dostumu anımsamak istiyoruz. Bu doğrultuda değerli Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile görüşmelere başlayacağız. Kendisi sporun içinden geldiği için görevinde büyük başarılara imza atacağını ve böylesi değerli turnuvaları da destekleyeceğini düşünüyoruz. Maalesef şimdiye kadar sürekli bakan değişikliği yapıldığı için hazırlayıp verdiğimiz projeler bir türlü sonuçlanamıyordu. Şimdi belediyelerimiz ve bakanlığımızın da desteğiyle bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Şu an dünyada Muhammed Ali, turnuvası düzenlenmektedir ve şimdiden tüm boks camiasının dikkatlerini üzerine çekerek Muhammed Ali’nin hatırası yaşatılmaktadır. Bizim amacımız Sinan Şamil Sam, ismini dünyanın zirvesine yazdırmaktır” dedi.

Vedat Alyaz: “Vefa borcumuzu ödemeliyiz”

Profesyonel boksa geçtiği günden itibaren Sinan Şamil Sam’ın basın danışmanlığı ile medya ve imaj çalışmasını yapan Vedat Alyaz ise gerekli çalışmaların başladığını bildirerek, “Amatörde üç kez dünya şampiyonu, profesyonelde, dünya kıtalar arası ile Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra çok sayıda başarılı bulunan efsane boksörümüz Sinan Şamil Sam’ı tüm dünya çok iyi tanıyoruz. Sporcumuz, 35 maçtan 31’ini kazanırken bunlardan 16’sını nakavtla elde etti. Danny Wiliams gibi dünya devlerini yenerek büyük başarılara imza attı. Danny Williams efsane Mike Tyson’un boks hayatına son veren isimdir. Hem bu ismi yaşatmak ve hem de dünya starlarını ülkemize getirerek tanıtımın yaparak, dünya televizyonlarında yayınını yapabiliriz. Böylesine değerli bir boksörü yüz yılda zor yetiştirdik ve maalesef çok da erken kaybettik. O ülkesi için canını ve kanını ortaya koydu. Vatan, bayrak hayranı bir boksör olarak kendisine gelen başka ülkeler pasaportuyla ringe çıkma teklifini reddetti. Ülkesi adına çıkarak aslanlar gibi dövüştü. Şimdi vefa sırası bizde onun adını yaşatmak ve yüceltmek bizim en birinci vazifemizdir” şeklinde konuştu.