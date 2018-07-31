Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Medipol Başakşehir, bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.

Süper Ligi bilen ve orta sahaya tempo katabilecek bir oyuncu ile bu eksikliğin giderilmesinin hesaplarını yapan Avcı, yönetime Tolga Ciğerci ismini işaret etti.

Buna göre Göksel Gümüşdağ ve ekibi Galatasaray ile masaya oturdu ve 26 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euroluk bir teklif yaptı.

GALATASARAY'DA İSTENMİYOR



Tolga Ciğerci'nin Sarı-kırmızılı takımda istenmeyen adam ilan edilmesi bu transferde Başakşehir'in elini güçlendiriyor. Deneyimli orta saha oyuncusunu Fatih Terim, İsviçre kampına götürmemiş ve takımdan gönderilecekler listesine koymuştu.

TEMİZ ÇIKARSA ALALIM



Abdullah Avcı, geçen sezondan beri sakatlıklarla gündeme gelen Tolga Ciğerci için detaylı bir sağlık raporu talep etti. Galatasaray ile anlaşıldığı takdirde oyuncu kapsamlı bir kontrolden geçirilecek. Sağlıklı çıktığı an imzalar atılacak.

ÖZEL ANTRENMANLAR YAPIYOR



Tolga Ciğerci'nin yeni sezona hazır bir şekilde girmek için Almanya'da özel hoca tuttuğu ve çalışmalarına orada devam ettiği öğrenildi.