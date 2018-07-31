Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız basınına konuşan PSV'nin Fransız savunmacısı Isimat-Mirin, "Rennes'den ve Beşiktaş'tan bana gelen teklifler, en önemlileri. Diğer başka teklifler de var. Şu an Beşiktaş ile kontrat üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Özellikle, transfer olmak istediğim profilde bir takım. 2-3 ufak detay kaldı. Sabırla görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

"GOMIS İLE BEŞİKTAŞ'I KONUŞTUM"



Beşiktaş ile ilgili sözlerini sürdüren Fransız savunmacı, "Hazırlık maçı sırasında Bafetimbi Gomis ile Beşiktaş'ı konuştum. Türkiye'nin güzelliklerini anlattı. Tutku dolu ve ateşli taraftarlardan bahsetti. Türkiye Ligi'nin ne kadar iyi bir lig olduğunu ve oynarken mutluluk duyduğunu söyledi. Onu dinledim. Kararımı kısa süre içerisinde vereceğim." diyerek sözlerini sürdürdü.

"ARTIK YENİ BİR MACERA ARIYORUM"



Kariyerinde yeni bir mücadele aradığını söyleyen Isimat Mirin, "Hırslı bir projeye dahil olmak ve tecrübemi, kalitemi oraya aktarmak istiyorum. Yeni hedeflere ulaşmaya hazırım. Artık yeni bir macer arıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

NICOLAS ISIMAT-MIRIN KİMDİR?



Beşiktaş ile anlaşmak üzere olduğunu söyleyen Nicolas Isimat-Mirin, stoper bölgesinde görev alıyor. 26 yaşındaki oyuncu sağ bek mevkisinde de zaman zaman görev alabiliyor. 1.87 boyundaki Isimat-Mirin, Rennes altyapısından yetiştikten sonra Valenciennes ile profesyonel oldu. 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığı 2013 yazında Monaco'ya transfer olan 26'lık yıldız, 1 yaz sonra PSV'ye kiralandı.

Dönemin PSV Teknik Direktörü Phillip Cocu, gösterdiği performan sonrasında 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katma kararı aldı. Son 3 sezonda PSV'nin as stoperi olan Nicolas Isimat-Mirin, geçen sezon 32 lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçında görev aldı.