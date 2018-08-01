Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık karşılaşmasına çıkan ve Yunanistan Ligi şampiyonu AEK ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 3-2 mağlup oldu. Cimbom mücadeleye İsmail, Nagatomo, Maicon, Serdar, Carole, Fernando, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Gomis 11’iyle başladı. 22’de Selçuk’un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Maicon, arka direkte topa ayağını koyarak sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, sarı-kırmızılı defansın yerleşim hatasından da faydalanarak 34’te Marko Livaja’nın golüyle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Bakasetas affetmedi

AEK karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başladı. 51. dakikada Maicon’un art arda yaptığı hataları Tasos Bakasetas affetmedi ve AEK’yı 2-1 öne geçirdi. Bu golden 5 dakikadan sonra Petros Mantalos, frikikten topu 90’a asarak skoru 3-1 yaptı. Sarı-kırmızlıların Brezilyalı stoperi Maicon, 67. dakikada harika frikik golüyle skoru 3-2 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıld

Terim’in canı sıkıldı

AEK yenilgisi ve özellikle defans bölgesinde yapılan hatalar G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in canını sıktı. Moralinin hayli bozulduğu gözlenen tecrübeli çalıştırıcı oyuncularını sık sık sinirli şekilde kenardan ikaz etti. Maçın ardından henüz hazır olmadıklarını belirten Terim, “Bu maçları eksiklerimizi görmek için oynuyoruz zaten. Kazanmak isterdik ama sonuç çok da önemli değil” dedi. Bu arada maçın ardından AEK takımının resmi sosyal medya hesaplarından, Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak “Teşekkürler Komşu” yazılı paylaşım yapıldı.

Geçmiş olsun Komşu

G.Saray ısınma hareketlerine hem Yunanca hem de Türkçe “Geçmiş olsun Komşu” yazan tişörtlerle çıktı. Maç öncesi her iki takım tarafından Yunanistan’da yaşanan yangın felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Gecenin adamı Maicon!..

Forvetlerinin yerinde yeller esen G.Saray’da stoper Maicon dün gece iki gol birden attı. Hele frikiği tam bir usta işiydi. Fakat sambacı özellikle AEK’nın ikinci golündeki hatasıyla da tepki çekti. Maicon gerek olumlu, gerekse olumsuz anlamda geceye damgasını vuran oyuncu oldu.