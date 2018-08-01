Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mirza Cihan kimdir? Futbolseverler bu ismi merak ediyor... Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu genç bir yetenek ile güçlendirdi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep FK'de forma giyen 2000 doğumlu Mirza Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

MİRZA CİHAN KİMDİR?

Mirza Cihan 2000 yılında doğdu. Mirza'nın tam doğum tarihi 26 Ekim 2000. Mirza, Denizli'de dünyaya gözlerini açtı. 18 yaşındaki genç oyuncu orta sahada görev yapıyor. Mirza Cihan, Gazişehir Gaziantep altyapısından yetişti ve kısa sürede yaşıtlarının arasından sıyrılmayı başardı. Başarılı performansı sayesinde Galatasaray'ın dikkatini çeken Mirza Cihan, alt yaş gruplarında 19 Yaşaltı ve 21 Yaşaltı takımlarında antrenmanlara çıkıyordu.

Antrenmanlarda sergilediği performanslar, Mirza'nın Galatasaray ile resmi sözleşme yapmasını sağladı.